Ujjain में खून से लथपथ सड़क पर मिली लड़की, जांच में Rape की पुष्टि, SIT गठित

उज्जैन/इंदौर: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के उज्जैन (Ujjain) शहर में लगभग 12 साल एक लड़की सोमवार को सड़क पर खून से लथपथ हालत में पाई गई और मेडिकल जांच में उसके साथ रेप (Rape) किए जाने की पुष्टि हुई है. पुलिस ने बताया कि मामले की जांच एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. सीसीटीवी फुटेज (CCTV footage) की जांच भी की जाएगी.

मध्यप्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंदौर में बताया कि उज्जैन में बलात्कार की शिकार 12 वर्षीय लड़की का इलाज जारी है, और उसकी हालत खतरे से बाहर है. मंत्री ने कहा, लड़की उज्जैन के बाहर के किसी क्षेत्र की प्रतीत हो रही है. चूंकि वह (घटना को लेकर) ठीक तरह से जवाब दे नहीं पा रही है. इसलिए विशेषज्ञों और काउंसलर की मदद से उससे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है.

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में नाबालिग बच्ची से रेप मामले पर कहा, ‘सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिसने भी ऐसा किया है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए’.

#WATCH | Madhya Pradesh: On a minor girl rape case in Ujjain, ASP Jayant Singh Rathore says, “After the information of rape with a minor girl has come to notice in the Mahakal Police Station area, police have done the proceedings… SP Sachin Sharma has made three SIT teams… pic.twitter.com/CRygeL7jHn

