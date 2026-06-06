इंदौर में वैश्विक निवेशकों का जमावड़ा, खुलेंगे नए अवसर- CM मोहन यादव बोले- मध्यप्रदेश सबको अपनाने वाला राज्य

Madhya Pradesh News Today: मध्यप्रदेश के इंदौर में 'इंडिया-लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फोरम-2026' आयोजित हुआ. कार्यक्रम में 15 देशों के प्रतिनिधियों के साथ 350 से ज्यादा निवेशक शामिल. हुए

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Madhya Pradesh News Today: मध्यप्रदेश के लिए 6 जून का दिन बेहद खास रहा. इंदौर में ‘इंडिया-लैटिन अमेरिकन एंड कैरिबियन ट्रेड एंड इंवेस्टमेंट फोरम-2026’ आयोजित हुआ. यह आयोजन प्रदेश और दुनियाभर के व्यापारियों को जोड़ने का एक बड़ा अवसर था. 15 देशों के प्रतिनिधि और 350 से ज्यादा निवेशक, अधिकारी और उद्योगपति यहां आए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दीप प्रज्ज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर मां अहिल्या की नगरी, मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी है. मालवा हमेशा से व्यापार का केंद्र रहा है. पहले यहां सिल्क रोड के जमाने से दुनिया भर में व्यापार होता था. उन्होंने यह भी बताया कि भारत और लैटिन अमेरिका की संस्कृतियों में कई समानताएं हैं, जैसे उत्सवों का उत्साह, संगीत का प्रेम और जनजातीय कलाओं की जीवंतता. यही चीजें दोनों देशों के बीच व्यापार और दोस्ती को आसान बनाती हैं.

मध्यप्रदेश ने बनाई अलग पहचान

डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश की ताकतों का जिक्र करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश को फूड बास्केट के रूप में जाना जाता है. ग्वाटेमाला के साथ कृषि और फूड प्रोसेसिंग में साझेदारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है. पेरू के साथ इंजीनियरिंग मशीनों की सप्लाई में भी प्रदेश भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है. आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में मध्यप्रदेश ने अपनी अलग पहचान बनाई है. प्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त भूमि और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क मौजूद है. अगले पांच साल में छह बड़े इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, जिससे मालवा से बुंदेलखंड और विंध्य तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी. प्रदेश में बिजली की पर्याप्त व्यवस्था है, जिसमें 30 प्रतिशत ग्रीन एनर्जी शामिल है. खनिज और जल संसाधन भी यहां भरपूर हैं. यही वजह है कि निवेशक और उद्योगपति मध्यप्रदेश पर भरोसा करते हैं.

‘मध्यप्रदेश सबको अपनाने वाला राज्य’

मुख्यमत्री ने कहा कि इंदौर और पीथमपुर फार्मास्युटिकल उद्योग के वैश्विक हब हैं. क्यूबा जैसे देश बायोटेक और फार्मा में सहयोग के लिए विशेष वातावरण प्रदान कर रहे हैं. प्रदेश में पांच लाख किलोमीटर से ज्यादा सड़क नेटवर्क है और औद्योगिक कुशल श्रमिकों की कमी नहीं है. 45 प्रतिशत से अधिक स्टार्टअप महिलाएं चला रही हैं. डॉ. यादव ने कहा, ‘मध्यप्रदेश सबको अपनाने वाला राज्य है. जो एक बार आता है, यहीं का होकर रह जाता है.’ ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के फाउंडर जितेंद्र जोशी ने कहा कि भारत और लैटिन अमेरिका केवल समुद्र से दूर हैं, लेकिन उनके लक्ष्य समान हैं. इस फोरम का उद्देश्य ग्लोबल साउथ को समृद्ध करना और संप्रभुता मजबूत करना है. औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग ने भी प्रदेश की अपार निवेश संभावनाओं पर जोर दिया.

ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम के फाउंडर और ग्लोबल प्रेसिडेंट जितेंद्र जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी विजन से इस प्रकार के आयोजन संभव हुए हैं. आज इस फोरम में 15 देशों के व्यापार प्रतिनिधि शामिल हुए हैं. दूसरी ओर, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार ने मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास और अपार निवेश संभावनाओं पर केंद्रित प्रजेंटेशन दिया.

इसमें उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन देशों के लिए व्यापार एवं निवेश की अपार संभावनाएं हैं. मध्यप्रदेश की इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे अधिक है. मध्यप्रदेश को हार्ट ऑफ इन्क्रेडिबल इंडिया भी कहा जाता है. देश के मध्य में होने के कारण यहां से हवाई, रेल और सड़क परिवहन की सुगम व्यवस्था है. मध्यप्रदेश गेहूं उत्पादन में भारत में दूसरे स्थान पर है. प्रदेश में 340 नोटिफाई इंडस्ट्रियल एरिया हैं. औद्योगिक गतिविधियों के लिए राज्य में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है. मध्यप्रदेश सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए कैबिनेट कमेटी गठित की है, जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं हैं. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए राज्य सरकार ने उद्योग केंद्रित 18 पॉलिसी लागू की हैं.

उरुग्वे ने भारत के साथ मजबूत किए रिश्ते

उधर, भारत में उरुग्वे के राजदूत अल्बर्टो एंटोनियो गुआने अम्ब्रेला ने कहा कि इन्क्रेडिबल इंडिया में मध्यप्रदेश ने हमें हमेशा से आकर्षित किया है. भारत सरकार ने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपने लक्ष्यों को हासिल किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत @2047 का संकल्प लिया है. उरुग्वे ने भारत के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करते हुए व्यापार और निवेश गतिविधियों को बढ़ाया है. अब साउथ अमेरिका से भारत के बीच तेसी से सामान भी पहुंचाए जा रहे हैं. यह आयोजन निश्चित रूप से निवेश और व्यापार को प्रोत्साहन प्रदान करेगा.