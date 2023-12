मोहन यादव को MP का CM चुने जाने पर पत्नी ने बताया 'मेहनत का फल', जानें कैसा था पिता का पहला रिएक्शन | देखें VIDEO

Madhya Pradesh CM: भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मोहन यादव (Mohan Yadav) को मध्यप्रदेश की कमान सौंप दी है. भोपाल में पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में पार्टी विधायकों की बैठक में बाद इसका फैसला लिया गया है. मोहन यादव को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का करीबी माना जाता है. वह तीन बार के विधायक और एक प्रमुख OBC नेता हैं. OBC मप्र की आबादी का 48 प्रतिशत से अधिक हैं. मोहन यादव पहली बार 2013 में उज्जैन दक्षिण से विधायक चुने गए. इसके बाद 2018 और फिर 2023 में विधानसभा सीट बरकरार रखी. सीएम बनाए जाने की खबरें सामने आने के बाद उनके परिवार के सदस्यों ने जमकर खुशी का इजहार किया.

उनकी पत्नी सीमा यादव ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भगवान ने मेहनत का फल दिया है. वहीं, उनकी मां और बहन ने कहा कि यह बाबा महाकाल का आशीर्वाद है. न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए सीमा यादव ने कहा, ‘बहुत खुशी हो रही है. खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है. पूरा पता तो नहीं था, लेकिन नाम चल रहा था. इतनी मेहनत की है, भगवान ने उसका फल दिया है.’

#WATCH | Ujjain, MP: After Mohan Yadav was elected as the new Chief Minister of Madhya Pradesh, his sister, says “Bhagwan Mahakal ka ashirwad hai, party ka ashirwad hai. He has been working with the BJP since 1984. Whenever he used to come to Ujjain, he went to offer prayers to… pic.twitter.com/84hd1XNEHT

— ANI (@ANI) December 11, 2023