Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की महिलाओं को शिवराज सरकार का तोहफा, इंतजार खत्म! जानें अकाउंट में कब आएंगे हजार रुपये

MP News In Hindi: मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) सरकार 'लाडली बहना योजना' (What Is Ladli Behna Yojana) के तहत महिलाओं के बैंक खातों में एक-एक हजार रुपये की पहली किस्त शनिवार को भेजेगी.

MP News In Hindi: मध्यप्रदेश की शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) सरकार ‘लाडली बहना योजना’ (What Is Ladli Behna Yojana) के तहत महिलाओं के बैंक खातों में एक-एक हजार रुपये की पहली किस्त शनिवार को भेजेगी. प्रदेश में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों (Madhya Pradesh Assembly Election 2023) से पहले सत्तारुढ़ BJP की तरफ से उठाए गए इस कदम को ‘गेम चेंजर’ के तौर पर पेश किया गया है. एक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं से अपील की है कि वे 10 जून की शाम को खुशी मनाएं. उन्होंने कहा कि जब उनके खाते में 1,000 रुपये आएं और खुशी से अपने घर में एक दीया जलाएं. बयान में कहा गया है कि लाभार्थी अगले दिन से बैंक खातों से पैसा निकाल सकते हैं.

इस योजना के शुरू होने से मध्यप्रदेश की BJP सरकार राज्य की 2.6 करोड़ महिला मतदाताओं में से आधी तक पहुंच बनाने में सक्षम होगी. एक अनुमान के मुताबिक एमपी के 230 विधानसभा क्षेत्रों में से कम से कम 18 क्षेत्रों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है. इन क्षेत्रों में आदिवासी बहुल बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ जिले शामिल हैं. भोपाल में 5 मार्च को अपने 65वें जन्मदिन पर इस योजना का शुभारंभ करने के बाद चौहान ने चिलचिलाती गर्मी में पिछले 2 महीनों के दौरान राज्यभर में कई लाडली बहना कार्यक्रमों में भाग लिया है.

इस योजना के तहत 23 से 60 साल की उम्र की महिलाओं को कुछ निश्चित शर्तों के साथ हर महीने 1,000 रुपये दिए जाएंगे. इन शर्तों में उनका आयकर दाता नहीं होना और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से कम होने जैसी शर्त शामिल है. राज्य के बजट में इस योजना के लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. योजना का लाभ उठाने की इच्छुक महिलाओं ने 15 मार्च से 30 अप्रैल तक अपने फॉर्म जमा किए हैं. जांच के बाद सरकार ने उन लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार की है, जिन्हें 10 जून को उनके बैंक खाते में 1,000 रुपये की पहली राशि प्राप्त होगी. अधिकारियों ने कहा कि मप्र में नये महिला मतदाताओं की संख्या में 2.79 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि पुरुष मतदाताओं के लिए यह 2.30 प्रतिशत है.

आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 13.39 लाख नये मतदाताओं में से 7.07 लाख महिलाएं हैं. साल 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 114 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि BJP को 109 सीट मिली थीं. कांग्रेस ने कमल नाथ के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनाई थी, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार कई विधायकों के BJP में शामिल होने के बाद कांग्रेस सरकार गिर गई. इसके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने थे.

(इनपुट: भाषा)

