मध्यप्रदेश ( Madhya Pradesh) के ग्वालियर में मंगलवार सुबह बस और ऑटो की आमने-सामने से हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई है. यह एक्‍सीडेंट ग्‍वालियर (Gwalior) के पुरानी छावन (Purani Chhawani) इलाके में अलसुबह हुआ है. सीएम शिवराज सिंह चौहान ( CM Shivraj Singh Chouhan) ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिवार को और घायलों को सहायता देने की घोषणा की है. Also Read - Maharashtra: रत्‍नागिरी जिले में केमिकल फैक्‍ट्री में भयंकर विस्‍फोट, 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर



बस मुरैना से ग्वालियर आ रही थी, जबकि ऑटो ग्वालियर से मुरैना रोड पर चमन पार्क की ओर जा रहा था. 10 लोगों की मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि तीन की मौत अस्‍पताल में हुई है.

State Government to give Rs 4 lakh each to the family of the deceased and Rs 50,000 to injured: Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan (File photo) pic.twitter.com/47S656knOW

— ANI (@ANI) March 23, 2021