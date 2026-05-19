ट्विशा केस के बाद अब पलक की मौत से सनसनी, आखिरी कॉल में बोली - 'पापा मुझे बचा लो...'

Gwalior Bride Death Case: ग्वालियर में नवविवाहिता पलक राजक की संदिग्ध मौत के बाद दहेज प्रताड़ना और हत्या के आरोप लगे हैं. जानिए आखिरी कॉल बेटी ने पिता को क्या कहा था?

Published date india.com Published: May 19, 2026 11:34 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com twitter india.com
ट्विशा केस के बाद अब पलक की मौत से सनसनी, आखिरी कॉल में बोली - 'पापा मुझे बचा लो...'
पलक के घर वालों के मुताबिक, बेटी ने अपनी मौत से करीब 20 मिनट पहले पिता को फोन किया था. (Photo from Freepik)

ट्विशा शर्मा का केस अभी पुराना हुआ भी नहीं कि एक नवविवाहिता की मौत का मामला सामने आ गया. ग्वालियर से पलक रजक नाम की लड़की का केस सामने आया है. लड़की के घर वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और हत्या का आरोप लगाया है, जबकि ससुराल वालों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है. घटना के बाद, इलाके में तनाव का माहौल बन गया और परिवार वाले निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है, क्योंकि शादी को एक साल भी नहीं हुए थे.

मौत से 20 मिनट पहले पिता को किया था फोन

पलक के घर वालों के मुताबिक, बेटी ने अपनी मौत से करीब 20 मिनट पहले पिता को फोन किया था. फोन पर वह काफी डरी हुई और रोती हुई लग रही थी. उसने कहा कि ससुराल में कोई उससे ठीक से बात नहीं करता और उसे कई दिनों से ठीक से खाना तक नहीं दिया गया. लड़की ने अपने पिता से कहा, “पापा मुझे यहां से ले जाओ, ये लोग लगातार कार और सोने की चेन की मांग कर रहे हैं. ये लोग मुझे मार डालेंगे.” पिता ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उसके भाई को तुरंत लेने भेजेंगे, लेकिन परिवार के मुताबिक कुछ ही देर बाद पति अमित रजक का फोन आया, जिसमें बताया गया कि पलक ने फांसी लगा ली है. यह खबर सुनते ही परिवार के होश उड़ गए.

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दहेज की मांग और प्रताड़ना के गंभीर आरोप

पुलिस और परिवार से मिली जानकारी के अनुसार, पलक रजक की शादी 14 अप्रैल 2025 को अमित राजक से हुई थी, जो एयरफोर्स में आउटसोर्स कर्मचारी बताया जा रहा है. लड़की के परिवार का आरोप है कि शादी में उन्होंने सोना, चांदी, मोटरसाइकिल और अन्य सामान दिया था. लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार कार और सोने की चेन की मांग कर रहे थे. परिवार का यह भी कहना है कि शादी में दिए गए फिक्स्ड डिपॉजिट के पैसे भी ससुराल पक्ष ने निकाल लिए थे. रिश्तेदारों का आरोप है कि शादी के बाद पलक को मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया जाता था. उसे घर में अलग-थलग रखा जाता था और कई बार खाना भी नहीं दिया जाता था. इन आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया है.

शरीर पर चोट के निशान से बढ़ा हत्या का शक

जब पलक के परिवार वाले ससुराल पहुंचे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. परिवार का दावा है कि पलक के शरीर, गर्दन और पैरों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे, जिससे उन्हें हत्या का शक और गहरा हो गया. गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और निष्पक्ष जांच की मांग की. उन्होंने पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी और फॉरेंसिक जांच कराने की भी मांग उठाई. बताया जा रहा है कि पलक सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थी और इंस्टाग्राम पर उसके करीब 10 हजार फॉलोअर्स थे. उसकी मौत के बाद सोशल मीडिया पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.

पलके के ससुराल वाले क्या बोले?

दूसरी तरफ ससुराल वालों का कहना है कि पलक ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था. उसके ससुर बाबूलाल ने पुलिस को बताया कि जब वह बाजार से लौटे, तब छोटे बेटे ने बताया कि पलक दरवाजा नहीं खोल रही है. इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया तो वह पंखे से लटकी मिली. परिवार उसे तुरंत अस्पताल लेकर गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और हर एंगल से जांच की जा रही है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रोबिन जैन ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मेडिकल जांच, फॉरेंसिक रिपोर्ट और परिवार के बयानों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगा. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह आत्महत्या है या फिर इसके पीछे कोई साजिश छिपी हुई है.

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गार्गी संतोष Zee Media के India.com में सब-एडिटर के तौर पर काम कर रही हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड न्यूज सेक्शन संभालती हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, स्पोर्ट्स और वायरल ... और पढ़ें

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