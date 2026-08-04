ग्वालियर बनेगा भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब, मुंबई में मिला 1550 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव

ग्वालियर में बनने जा रहे टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (TMZ) को लेकर मुंबई में आयोजित इन्वेस्टर राउंड टेबल मीटिंग में 1550 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं. इसपर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह परियोजना ग्वालियर को देश का बड़ा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में अहम कदम है. उन्होंने बताया कि उद्योगों के लिए अनुकूल नीतियों, सस्ती बिजली, रियायती जमीन और आकर्षक प्रोत्साहनों की वजह से मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है. इस निवेश से हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश के औद्योगिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मुंबई में हुई राउंड टेबल मीटिंग में देश की कई बड़ी कंपनियों ने ग्वालियर के टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन में निवेश की इच्छा जताई. इससे पहले दिल्ली में हुई पहली बैठक में करीब 3500 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले थे. सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और ग्वालियर देश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल होगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ग्वालियर में देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन विकसित कर रही हैं. यहां आधुनिक फैक्ट्रियां, टेस्टिंग लैब, मजबूत सप्लाई चेन और विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इससे भारत में दूरसंचार उपकरणों का निर्माण बढ़ेगा और देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.
राज्य सरकार ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई विशेष प्रोत्साहन दिए हैं. उद्योगों को सस्ती बिजली, रियायती दर पर जमीन, पूंजी अनुदान, प्रशिक्षण सहायता और रोजगार प्रोत्साहन मिलेगा. इसके अलावा स्टाम्प शुल्क में छूट, कम दर पर पानी, निर्यात सहायता और हरित विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भी आर्थिक मदद दी जाएगी.
केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का टेलीकॉम सेक्टर तेजी से आगे बढ़ा है. आज देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार बन चुका है और 5G के 50 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ता हैं. उन्होंने कहा कि ग्वालियर का TMZ देश के टेलीकॉम सेक्टर के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करेगा और ‘मेक इन इंडिया’ को नई ताकत देगा.
केंद्रीय दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल ने बताया कि ग्वालियर का TMZ देश का पहला समर्पित टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन होगा. पहले चरण में 170 एकड़ जमीन पर इसका विकास किया जाएगा, जबकि भविष्य में इसे 400 एकड़ तक बढ़ाने की योजना है. यहां विश्वस्तरीय टेस्टिंग लैब और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
मुंबई बैठक में पांच बड़ी कंपनियों ने कुल 1550 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव दिए.
एमवी इलेक्ट्रोसिस्टम्स – 700 करोड़ रुपये, करीब 1500 रोजगार.
अनंत सिस्टम्स – 400 करोड़ रुपये, करीब 500 रोजगार.
स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड – 200 करोड़ रुपये, करीब 1200 रोजगार.
वीएनटी – 150 करोड़ रुपये का निवेश.
टेसकॉम – 100 करोड़ रुपये, करीब 400 रोजगार.
सरकार का अनुमान है कि इन निवेशों से शुरुआती चरण में 3600 से ज्यादा लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा. भविष्य में परियोजना के विस्तार के साथ रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे. सरकार का कहना है कि ग्वालियर का टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन मध्यप्रदेश को देश के बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकॉम निर्माण केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाएगा.
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