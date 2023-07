Hindi Madhya Pradesh

हाईकोर्ट ने शख्स के खिलाफ रेप का केस खारिज किया, कहा- शादी का वादा झूठा है या नहीं, यह समझने के लिए महिला को एक साल पर्याप्त

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने एक व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया और कहा कि एक महिला को यह महसूस करने के लिए एक वर्ष से अधिक समय पर्याप्त है कि शादी का वादा झूठा है या नहीं

ग्वालियर: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) की ग्वालियर पीठ (Gwalior bench) ने शादी के बहाने महिला (pretext of marriage) से रेप (Rape) करने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को यह कहते हुए रद्द कर दिया है कि एक समझदार महिला के लिए शादी के झूठे वादे का (if marriage promise is false) पता लगाने के लिए एक वर्ष से अधिक का समय पर्याप्त है.

न्यायमूर्ति दीपक कुमार अग्रवाल ने 13 जुलाई को एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें दतिया जिले के सेंवढ़ा में उसके खिलाफ दर्ज बलात्कार के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी.

आदेश में कहा गया है, ”एक समझदार महिला के लिए लगभग एक साल से अधिक का समय यह समझने के लिए पर्याप्त है कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा किया गया शादी का वादा शुरू से ही झूठा है या वादे के उल्लंघन की संभावना है.”

आदेश में कहा गया कि अभियोजक (महिला) याचिकाकर्ता के साथ काफी समय से रिश्ते में थी और इसलिए उसकी सहमति गलत बयानी से प्राप्त नहीं की जा सकती थी.

आदेश में कहा गया है, शिकायतकर्ता अभियोजक एक परिपक्व महिला है, जिसके तीन बच्चे हैं और वह याचिकाकर्ता को पिछले एक वर्ष से अधिक समय से जानती थी. उसने अपनी सहमति और स्वतंत्र इच्छा से याचिकाकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए.

आदेश के अनुसार, महिला ने कहा था कि वह 2020 से याचिकाकर्ता के साथ रिश्ते में थी. यदि कोई महिला लंबे समय तक शारीरिक संबंध में रहती है, जिसके दौरान वह हर जगह जाने के लिए स्वतंत्र थी, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसकी सहमति तथ्य की गलतफहमी से प्राप्त की गई थी.

कोर्ट ने कहा कि महिला खुद सेंवढ़ा में आरोपी (इस मामले में याचिकाकर्ता) के घर गई थी. इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता कि उसकी सहमति “तथ्यों की गलत धारणा” से प्राप्त की गई थी. आदेश में कहा गया है, “केवल एक महिला को धोखा देने के इरादे से किया गया शादी का झूठा वादा तथ्य की गलत धारणा के तहत ली गई महिला की सहमति को रद्द कर देगा, लेकिन केवल वादे का उल्लंघन झूठा वादा नहीं कहा जा सकता है.”

जुलाई 2021 में दर्ज की गई अपनी शिकायत के अनुसार, महिला ने कहा कि वह 2017 में याचिकाकर्ता के संपर्क में थी. उसने आरोप लगाया कि 2020 में, याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद वह 29 जून, 2020 को सोंधा आ गई और वहां एक घर में रहने लगी, जहां याचिकाकर्ता ने उससे शादी करने के बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. उन्होंने कहा, जब भी महिला याचिकाकर्ता से विवाह संपन्न करने के लिए कहती, तो याचिकाकर्ता उसे नजरअंदाज कर देता.

महिला ने बताया कि जुलाई 2021 में वह फिर सेंवढ़ा आई, जहां याचिकाकर्ता ने उसके साथ मारपीट की. उनकी शिकायत पर याचिकाकर्ता के खिलाफ बलात्कार और आपराधिक धमकी के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की गई थी. आदेश में कहा गया, याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर और आरोपपत्र के रूप में आपराधिक कार्यवाही रद्द की जाती है.

