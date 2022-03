Madhya Pradesh, IMD, MP, Heat wave, भोपाल: मध्‍य प्रदेश (Madhya Pradesh) अब भीषण गर्मी की चपेट (grip of scorching heat) में आ गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने गुरुवार को मध्य प्रदेश के 9 जिलों (in 9 districts of MP) में अगले दो दिनों तक लू (Heat wave) चलने की चेतावनी (Heat wave alert ) जारी की है. नर्मदापुरम में भीषण गर्मी की स्थिति बनी हुई है और संभाग में पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. यह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान है.Also Read - Heatwave Alert: मौसम विभाग का अलर्ट, अगले 3 दिन इन राज्यों में पड़ेगी प्रचंड गर्मी | Video

दरअसल, पड़ोसी राज्य राजस्थान से शुष्क पछुआ हवाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं. आईएमडी भोपाल के मुताबिक, शुक्रवार को पछुआ हवाएं नरम पड़ जाएंगी और तापमान में एक या दो डिग्री की गिरावट आ सकती है.

आईएमडी भोपाल के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी पी. के. साहा ने बताया कि राजगढ़, धार, रतलाम और खरगोन जिलों में भी दिन में इसी तरह के हालात रहे. अगले दो दिनों तक नर्मदापुरम, रतलाम, शाजापुर, खरगोन, धार, खंडवा, दमोह, छतरपुर और राजगढ़ जिलों में कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका है.

उन्होंने कहा कि भोपाल में अधिकतम तापमान (दिन) सामान्य से चार डिग्री अधिक 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया जबकि न्यूनतम (रात) तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहा।

आईएमडी भोपाल के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी साहा ने कहा कि इंदौर में अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमश: 38.4 (सामान्य से तीन डिग्री अधिक), 20.8 डिग्री सेल्सियस (सामान्य से पांच डिग्री अधिक) रहा।

मौसम विज्ञानी साहा ने बताया कि जबलपुर में अधिकतम 37.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20.8 डिग्री सेल्सियस जबकि ग्वालियर में यह क्रमश: 37 और 17.9 डिग्री सेल्सियस रहा. साहा ने मौसम की स्थिति का कारण बताते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य राजस्थान से शुष्क पछुआ हवाएं मध्य प्रदेश में चल रही हैं.

