भोपाल: पिछले दो दिन से जारी मूसलाधार बारिश के कारण होशंगाबाद सहित मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आ गई है. स्थिति इतनी विकराल हो गई है कि जलमग्न क्षेत्रों से लोगों को बचाने के लिए शनिवार को सेना और एनडीआरएफ को उतारा गया. वहीं, एयरफोर्स ने अपने हेलिकॉप्‍टर से छिंदवाड़ा में बाढ़ से फंसे लोगों को निकाला है. Also Read - AIMIM के सांसद की महाराष्ट्र सरकार को धमकी- खोली जाएं मस्जिद, वरना सड़कों पर पढ़ेंगे नमाज

बता दें कि रविवार सुबह तक 24 घंटों के लिए प्रदेश में छिंदवाड़ा, विदिशा, सीहोर, राजगढ़ और शाजापुर जिलों के अलग अलग स्थानों पर गरज और बिजली के साथ भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है. भोपाल, होशंगाबाद और इंदौर सहित प्रदेश के 17 जिलों में बारिश के लिए आरेंज अलर्ट जारी किया गया है और गुना, शिवपुरी सहित चार जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है. Also Read - J&K Flood: जम्मू कश्मीर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित, बढ़ रहा नदियों का जल स्तर

अधिकारियों ने बताया कि सीहोर और छिंदवाड़ा जिलों में भारी बारिश हो रही है. इससे इन क्षेत्रों में जलस्त्रोत उफान पर हैं. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को लगभग डेढ़ घंटे तक नर्मदा नदी के तट पर बसे होशंगाबाद तथा सीहोर जिलों के बाढ़ ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया कि होशंगाबाद में पिछले 24 घंटों में शनिवार सुबह 8.30 बजे तक 208 मिमी बारिश दर्ज की गई. इसी दौरान होशंगाबाद जिले में प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पचमढ़ी और छिंदवाड़ा में क्रमश: 228 मिमी और 142 मिमी बारिश दर्ज की गई है. विशेषकर होशंगाबाद और सीहोर जिलों में बाढ़ के कारण कई लोग अलग-अलग स्थानों पर फंसे हुए हैं.

सेना बुलाई, एनडीआरएफ टीमें पहुंची

होशंगाबाद के संभागायुक्त रजनीश श्रीवास्तव ने फोन पर बताया कि जिला प्रशासन ने बाढ़ की स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सेना से मदद मांगी है और उनकी जल्दी पहुंचने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) के दो दल पहले ही होशंगाबाद जिला प्रशासन की सहायता के लिए पहुंच गए हैं और राहत कार्य शुरु कर दिया गया है.

Madhya Pradesh: Flood-like situation in Hoshangabad due to heavy and incessant rainfall in the district. pic.twitter.com/87p69XFbEW

— ANI (@ANI) August 29, 2020