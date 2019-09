भोपाल: मध्यप्रदेश के अधिकांश भागों में रविवार को जमकर बारिश हुई, जिसके चलते कई जगहों पर सामान्य जनजीवन प्रभावित होने के साथ-साथ भोपाल के फंदा इलाके के उफनते नाले में दो वर्षीय एक बालिका बह गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

खजूरी पुलिस थाने सहायक पुलिस निरीक्षक राजेश मांझी ने बताया कि शहर के बाहरी इलाके फंदा में प्रकाश सेन की दो वर्षीय बेटी अनुष्का सेन अन्य बच्चों के साथ अपने घर के पास खेल रही थी. इसी दौरान वह फिसल गई और उफनते नाले में गिर कर बह गई, जिससे इससे उसकी मौत हो गई. इसी बीच, मौसम वैज्ञानिक पी के शाह ने बताया कि आज सुबह 8.30 बजे से आज शाम 5.30 बजे तक भोपाल शहर में 62.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि इस दौरान पचमढ़ी में 45 मिलीमीटर, जबलपुर में 42 मिलीमीटर, छिन्दवाड़ा में 41 मिलीमीटर, उज्जैन में 28 मिलीमीटर, होशंगाबाद में 26 मिलीमीटर, मंडला में 24 मिलीमीटर, धार में 20 मिलीमीटर, रायसेन में 17 मिलीमीटर एवं ग्वालियर में 13.6 मिलीमीटर बारिश हुई.

Madhya Pradesh: A joint operation by State Disaster Response Force (SDRF), Home Guard & local administration is underway to search & rescue a 25-year-old man who allegedly jumped off the Bhadbhada bridge in Bhopal, earlier today. pic.twitter.com/HYTBS8OAlM

— ANI (@ANI) September 8, 2019