इंदौर/भोपाल: मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में पिछले 24 घंटों से जारी भारी बारिश ने शनिवार को 39 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया. भारी बारिश से अलग-अलग इलाकों में जल जमाव से करीब 10,000 लोग प्रभावित हुए. इनमें से लगभग 2,500 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया. वहीं, भोपाल में बाढ़ में फंसे से 85 लोगों को बचाया गया है.

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बुलेटिन में बताया गया कि भोपाल में शनिवार सुबह तक पिछले 24 घंटों में 210 मिमी बारिश हुई है. विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटों में भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है. इससे एक दिन पहले मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को राज्य नियंत्रण कक्ष को 24 घंटे सक्रिय रखने के निर्देश दिए थे.

मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात के कारण भोपाल के डैम खेड़ा से आसपास आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया.

Madhya Pradesh: Normal life disrupted in Bhopal’s Dam Kheda due to the prevailing flood situation, following heavy rainfall in the area. pic.twitter.com/1RpTNOtxvc

इंदौर 10,000 लोग प्रभावित, 2,500 लोगों को सुरक्षित पहुंचाया

इंदौर नगर निगम (आईएमसी) की आयुक्त प्रतिभा पाल ने बताया, “जल जमाव से शहर के अलग-अलग इलाकों के करीब 10,000 लोग किसी न किसी तरह प्रभावित हुए. वर्षा से प्रभावित इलाकों में राहत कार्य लगातार जारी है.” जिलाधिकारी मनीष सिंह ने बताया, “शहर में बारिश के पानी से घिरीं निचली बस्तियों के लगभग 2,500 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. कुछ इलाकों में लोगों को बचाने के लिए रबर की नावों की मदद भी ली गई.”

Madhya Pradesh: State Disaster Response Force (SDRF) rescued people from low-lying areas of Indore that were inundated following heavy rainfall, earlier today. According to IMD, 263-mm rainfall was recorded in the city between 8 am yesterday & 8 am today. pic.twitter.com/bmZm2EIIIH

