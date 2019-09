इंदौर: मध्‍य प्रदेश की सियासत और प्रशासनिक महकमों में तहलका मचाए हुए सेक्‍स स्‍कैंडल/ हनी ट्रैप का मामला अब एमपी हाई कोर्ट में पहुंच गया है. वहीं, मध्‍य प्रदेश पुलिस मुख्‍यालय ने अधिकारियों और नेताओं की ब्‍लैकमेलिंग के मामले की जांच के लिए स्‍पेशल इन्‍वेस्‍ट‍िगेशन टीम (एसआईटी) का गठन कर दिया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार को एक जनहित याचिका दायर कर हाल ही में सामने आए हनी ट्रैप (मोहपाश) मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की गई है. याचिका में आशंका जताई गई है कि सूबे के राजनेताओं के दखल से इस हाई-प्रोफाइल प्रकरण की जारी पुलिस जांच पर असर पड़ सकता है. स्थानीय नागरिक दिग्विजय सिंह भंडारी ने हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में यह याचिका दायर की.

याचिकाकर्ता के वकील मनोहर दलाल ने मीडियाकर्मियों से कहा, “हमें संदेह है कि मध्य प्रदेश पुलिस हनी ट्रैप मामले के राज छिपा रही है, ताकि प्रभावशाली लोगों को बचाया जा सके. इसलिये व्यापक जनहित में जरूरी है कि इस मामले की जांच पुलिस से लेकर केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंप दी जाए, ताकि इसकी जांच राज्य के राजनेताओं के दखल से दूर रह सके.”

Matter of blackmailing officials & politicians, in Bhopal: A Special Investigation Team (SIT) has been constituted by the Police Headquarters to investigate the matter. #MadhyaPradesh

