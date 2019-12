इंदौर: मध्‍य प्रदेश के बहुचर्चित हनीट्रैप मामले लगातार संबंधित ऑडियो-वीडियो पर आधारित खबरें पिछले कई दिनों से प्रकाशित और प्रसारित करने वाले एक सांध्य दैनिक के मालिक और प्रधान संपादक जीतू सोनी के खिलाफ कार्रवाई जारी है. मानव तस्करी समेत कई आपराधिक मामलों में पिछले 10 दिन से फरार चल रहे इंदौर कारोबारी सोनी की अवैध सम्पत्तियों के खिलाफ जारी मुहिम में उसका बेशकीमती बंगला शहरी निकाय ने सोमवार को ढहा दिया. इस दौरान पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी.

जीतू सोनी शहर के एक सांध्य दैनिक के मालिक और प्रधान संपादक भी हैं. यह अखबार प्रदेश के कुख्यात हनी ट्रैप मामले में फंसे राजनेताओं और नौकरशाही से जुड़े रसूखदार लोगों से कथित रूप से संबंधित ऑडियो-वीडियो पर आधारित खबरें पिछले कई दिनों से प्रकाशित और प्रसारित कर रहा था.

हनी ट्रैप मामले के शिकायतकर्ता और इंदौर नगर निगम के निलंबित अधीक्षण इंजीनियर हरभजन सिंह ने सांध्य दैनिक में छपी खबर को लेकर आईटी एक्ट के संबद्ध प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. इसके बाद 30 नवंबर की रात से सोनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की शुरूआत की गई थी.

हनी ट्रैप गिरोह की पांच महिलाओं और उनके वाहन चालक को भोपाल और इंदौर से सितंबर में गिरफ्तार किया गया था. गिरोह पर आरोप है कि वह खुफिया कैमरों से अंतरंग पलों के वीडियो बनाकर अपने “शिकारों” को इस आपत्तिजनक सामग्री के बूते ब्लैकमेल करता था.

Indore: A building belonging to accused Jitu Soni in Indore Honey trap matter, being demolished by Indore Municipal Corporation. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/Lh7wVPVPOi

— ANI (@ANI) December 9, 2019