इंदौर: मध्यप्रदेश के हनी ट्रैप गिरोह के गिरफ्तार छह आरोपियों में शामिल 19 वर्षीय युवती को पुलिस ने “मानव तस्करी की शिकार” बताते हुए गुरुवार को कहा कि उसे हाई-प्रोफाइल मामले में सरकारी गवाह के तौर पर अदालत में पेश किया जाएगा. गिरोह के जाल में राजनेताओं और नौकरशाहों समेत कई रसूखदारों के फंसने का संदेह है. वहीं, गिरोह के जाल में फंसे रसूखदारों के नाम जाहिर न किए जाने के बारे में एसएसपी ने कहा, “यह कोई छोटा-मोटा मामला नहीं है. जब तक हमें संबंधित लोगों के खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं मिल जाते, तब तक उनके नामों का खुलासा नहीं किया जा सकता.”

मामले में प्रदेश सरकार के गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की सदस्य और इंदौर की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रुचिवर्धन मिश्र ने संवाददाताओं को बताया, “मोनिका यादव (19) के पिता ने मामले के आरोपियों के खिलाफ मानव तस्करी का मामला दर्ज कराया है. महाविद्यालय की यह छात्रा इस अपराध (मानव तस्करी) की शिकार हुई है. तय औपचारिकताएं पूरी करते हुए उसे सरकारी गवाह के रूप में अदालत में पेश किया जाएगा और उसके बयान दर्ज कराए जाएंगे.”

Ruchi Vardhan Misra, SSP Indore on alleged honey trapping case in MP: Monica(one of the accused arrested in connection with the case) will be produced as witness in court. She is 1st year student of college & a victim herself. Her father has also filed a case of human trafficking pic.twitter.com/K85qVLK9dT

— ANI (@ANI) September 26, 2019