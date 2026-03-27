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छिंदवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, 10 लोगों की मौत- मुख्यमंत्री ने सहायता राशि का किया ऐलान

MP News Today: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सभी घायलों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा.

Published date india.com Published: March 27, 2026 11:55 AM IST
email india.com By Parinay Kumar email india.com twitter india.com
Mohan Yadav

MP News Hindi: मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में गुरुवार शाम (26 मार्च) एक बस और पिकअप की टक्कर में 10 लोगों की मौत हो गई और 30 से ज्यादा घायल हो गए. बस में सवार सभी लोग एक सार्वजनिक कार्यक्रम से लौट रहे थे. मुख्यमंत्री ने घटना पर दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये और घायलों को एक-एक लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि सभी घायलों का इलाज मुफ्त में किया जाएगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिला प्रभारी मंत्री राकेश सिंह को घटना में प्रभावित लोगों से मिलने के लिये निर्देशित किया है.

मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करते हुए परम पिता परमात्मा से प्रार्थना की है कि सभी दिवंगत नागरिकों की आत्मा को शांति प्रदान करें. मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ लाभ की कामना की है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित इलाज के लिए उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं. जबलपुर से डॉक्टर्स के दल पैरामेडिकल स्टाफ सहित छिंदवाड़ा और नागपुर भेजने के निर्देश दिए गए हैं.

मुख्यमंत्री के निर्देश पर मृतकों के निकटम परिजनों को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि और गंभीर रूप से घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायत राशि प्रदान की जाएगी. सभी घायलों का इलाज निःशुल्क किया जाएगा. राजधानी भोपाल में स्वास्थ्य विभाग में नियंत्रण कक्ष बनाकर सभी घायलों के उपचार की मॉनिटरिंग की जा रही है.

पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने बताया कि यह घटना जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर दूर नागपुर रोड पर सिमरिया के पास हुई. उन्होंने बताया कि हादसे में छह पुरुष, तीन महिलाओं और एक बच्चे की मौत हो गई. उन्होंने कहा कि घायलों में से तीन से चार की हालत गंभीर है. उनमें से एक को इलाज के लिए पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के नागपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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Parinay Kumar

Parinay Kumar

परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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