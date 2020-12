Gwalior administration says trader’s house has been auctioned to pay the farmers & his fields will be auctioned soon: देश की राजधानी दिल्‍ली में जहां नए कृषि कानूनों के विरोध में बैठे हैं, वहीं, मध्‍य प्रदेश में इसका असर नजर आया है. मामला कुछ ऐसा है कि ग्‍वालियर जिले के भितरवार में एक व्‍यापारी ने कई किसानों से धान खरीदी की, लेकिन पैसे नहीं था. इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई करते व्‍यापारी की संपत्ति कुर्क कर दी और विभिन्‍न किसानों को कुछ पैसों का भुगतान कर दिया है. Also Read - kisan Andolan: किसान संगठनों ने फिर ठुकराया कानून में संशोधन का प्रस्ताव, चेतावनी देते हुए कहा- 'आग से न खेलें नहीं तो...'

किसानों को धोखा देने वाले व्यापारी के खिलाफ नए कृषि कानूनों के अंतर्गत ग्वालियर में कार्रवाई की गई है. कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया, “एक व्यापारी ने किसानों से धान खरीदा था परंतु पैसे नहीं दे रहा था. व्यापारी की संपत्ति कुर्क करके कुछ किसानों को भुगतान किया गया है.” Also Read - Kisan Andolan: अन्नदाताओं से बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर- किसान बताएं सरकार के प्रस्ताव में क्या चाहते हैं बदलाव; हम बातचीत को तैयार

Madhya Pradesh: Case registered under new Farm laws against a trader, who ran away without paying farmers in Bhitarwar, Gwalior after buying paddy from them. Also Read - ममता बनर्जी ने सिंघु बॉर्डर के किसानों से की बातचीत, कृषि बिल के विरोध में आंदोलन को दिया समर्थन

Gwalior administration says trader’s house has been auctioned to pay the farmers & his fields will be auctioned soon. pic.twitter.com/rxg5cM7Jcb

— ANI (@ANI) December 23, 2020