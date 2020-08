इंदौर: देश का एक शहर जिसे लगातार चौथी बार देश का सबसे स्‍वच्‍छ शहर घोषित किया गया है. बता दें कि केंद्र सरकार के सालाना स्वच्छता सर्वेक्षण में लगातार चौथी बार अव्वल रहकर इंदौर ने देश के सबसे साफ-सुथरे शहर का अपना प्रतिष्ठित खिताब बरकरार रखा है. आखिर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले शहर इंदौर की लगातार चौथी बार इस सफलता के पीछे क्‍या वजहें हैं. तो हम पाते हैं कि नागरिकों की भागीदारी, नवाचारों और टिकाऊ इंतजामों से इंदौर ने “सफाई का चौका” लगाया है. Also Read - संन्यास ले चुके MS Dhoni को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भेजा भावुक पत्र; कहा- नए भारत का चेहरा हैं धोनी

बता दें कि इंदौर, वर्ष 2017, 2018 और 2019 के स्वच्छता सर्वेक्षणों में भी देश भर में अव्वल रहा था.

आवास और शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को डिजिटल तरीके से आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान "स्वच्छ सर्वेक्षण 2020" के परिणाम जाहिर किए और इंदौर को "भारत का सबसे स्वच्छ शहर" घोषित किया. देश के 4,242 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में कुल 1.9 करोड़ नागरिकों ने अपनी राय देकर भागीदारी की.

