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'12 वर्षों में बदली भारत की तस्वीर, PM मोदी ने जनसेवा को बनाया राष्ट्र निर्माण का आधार', जानें CM मोहन यादव अपने पोस्ट में क्या लिखा

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हुए सुशासन, विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं.

Written by: Parinay Kumar
Updated: June 9, 2026, 1:38 PM IST
MP Modi CM Mohan Yadav
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव. (File Photo)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें बधाई दी. उन्होंने कहा कि 12 साल पहले देशवासियों ने भरोसे और उत्साह के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना था, लेकिन उन्होंने स्वयं को हमेशा ‘प्रधानसेवक’ माना और उसी भावना से राष्ट्र सेवा को अपना कर्तव्य बनाया. मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों की सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हुए सुशासन, विकास और जनकल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ मंत्र के साथ उन्होंने समाज के हर वर्ग, विशेषकर गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई ऐतिहासिक कदम उठाए गए. तीन तलाक जैसी प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को न्याय और सम्मान दिलाया गया. वहीं कोविड-19 महामारी के कठिन दौर में करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन और देशव्यापी टीकाकरण अभियान के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई. भारत ने कई देशों को वैक्सीन उपलब्ध कराकर ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की भावना को भी वैश्विक स्तर पर मजबूत किया.

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अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा विकास का लाभ

डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं ने समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया है. इससे लोगों में आत्मविश्वास, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना मजबूत हुई है. आज भारत वैश्विक मंच पर एक मजबूत और प्रभावशाली राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों और निर्णयों के केंद्र में हमेशा आम नागरिक और मानवीय संवेदनाएं रही हैं, जिसके कारण विकास का लाभ व्यापक स्तर पर लोगों तक पहुंच सका है.

गरीबी उन्मूलन और जनकल्याण को मिली नई गति

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में अंत्योदय से राष्ट्रोदय की सोच के साथ गरीब कल्याण को प्राथमिकता दी गई. विभिन्न मंत्रालयों के समन्वित प्रयासों से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि इसी का परिणाम है कि देश में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्वनिधि योजना, सुरक्षा बीमा योजना और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाया है.

डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत बने बदलाव के प्रतीक

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बड़े पैमाने पर शौचालय निर्माण और स्वच्छता के प्रति जनजागरूकता ने देश में सामाजिक परिवर्तन की नई मिसाल पेश की है. वहीं डिजिटल इंडिया और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसी पहल ने पारदर्शिता बढ़ाई है और सरकारी सहायता सीधे लाभार्थियों के खातों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया है. उन्होंने भरोसा जताया कि साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को जनभागीदारी और सामूहिक प्रयासों के बल पर अवश्य हासिल किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर विकास, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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