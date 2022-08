Vidisha, MP, Madhya Pradesh, flood, IAF, rescue: मध्य प्रदेश में बाढ़ के चलते विदिशा जिले में हालत बिगड़ गए हैं. मध्य प्रदेश सरकार के अनुरोध पर भारतीय वायु सेना ने मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों के लिए विदिशा में दो मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर Mi17 V5 तैनात किए हैं . इन हेलीकॉप्टरों ने 10 उड़ानें भरीं और 25 कर्मियों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुचाया.Also Read - खेत में उतारना पड़ा इंडियन एयरफोर्स का हेलिकॉप्टर, पायलट समेत 5 सवार सुरक्षित

ताजा जानकारी के मुताबिक, हेलीकॉप्टरों ने मिशन की ओर 10 उड़ानें भरीं और 25 कर्मियों को बचाया और उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, जो बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं. ऑपरेशन में विंचिंग और लो होवर ऑपरेशन दोनों शामिल थे. बचाव कार्यों के लिए हेलीकॉप्टरों की तैनाती जारी है.

The helicopters carried out 10 sorties towards the mission and rescued 25 personnel and moved them to safer locations, who are stuck due to floods. The operations included both winching and low hover operation. The helicopters continue to remain deployed for rescue operations.

— ANI (@ANI) August 23, 2022