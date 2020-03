नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश के कांग्रेस के सीनियर नेता ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया अपनी पार्टी छोड़ने के दूसरे दिन बुधवार को जब दिल्‍ली में बीजेपी की सदस्‍यता ग्रहण कर ली, तब मध्‍य प्रदेश के पूर्व मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी के चुनावी नारे हमारा नेता शिवराज, माफ करो महाराज (Hamara neta Shivraj, Maaf karo Maharaj) पर उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाही तो उन्‍होंने कहा, अगर कोई लोकप्र‍िय था तो वह महाराज (Jyotiraditya M Scindia) थे. बीजेपी में अब महाराज और शिवराज एक हैं.

मध्‍य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह बीजेपी और व्‍यक्तिगतरूप से मेरे लिए आनंद का दिन है. आज मैं राजमाता सिंधिया जी को याद करता हूं. ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया बीजेपी परिवार के एक सदस्‍य बन गए हैं. यशोधरा जी हमारे साथ हैं. पूरा परिवार बीजेपी के साथ है. उनकी परंपरा है, जहां राजनीति लोगों की सेवा का माध्‍यम है.

Shivraj Singh Chouhan, BJP on party’s slogan “Hamara neta Shivraj, Maaf karo Maharaj” during state election: If there was anyone in Congress who was popular, it was ‘Maharaj’ (#JyotiradityaMScindia) so we used to say ‘Maaf Karo Maharaj’. Ab Maharaj aur Shivraj ek hain, BJP mein. https://t.co/ZXnT6vWh58

— ANI (@ANI) March 11, 2020