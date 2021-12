रीवा : भ्रष्टाचार (Corruption) पूरी दुनिया के लिए समस्या है. हमारे देश में तो यह समस्या जड़ से सिरे तक हर जगह फैली हुई है. यहां लाखों-करोड़ों के इतनी घोटाले होते हैं कि कई नेता और अधिकारी तो अब इसे अपने अधिकार की तरह मानने लगे हैं. हालात ऐसे हैं कि कुछ लाख तक के घोटालों (Corruption worth Lakhs) को तो घोटाला ही नहीं माना जाता. ये हम नहीं कह रहे, ऐसा हमारे कुछ नेताओं का मानना है. यह बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे घर में कोई बच्चा 2-4 रुपये चुरा ले तो बड़े-बुजुर्ग कहते हैं सिर्फ 2-4 रुपये ही तो लिए हैं, कौन से हजारों रुपये चुरा लिए. ऐसा ही बयान भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा (BJP MP Janardan Mishra) ने मध्य प्रदेश के रीवा (Reva) में दिया. इस बयान पर बवाल होना तय है.Also Read - दिल्ली में डॉक्टर हिरासत में लिए गए: राहुल गांधी ने कहा- फूल बरसाना दिखावा था, असलियत में अन्याय बरस रहा है

सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा, 'हम तो मजाक में कहते हैं, जब लोग हमारे पास आते हैं कि सरपंच बहुत भ्रष्टाचार कर रहा है, तो मैं बोलता हूं कि 15 लाख तक का भ्रष्टाचार किया है तो भाई हमसे बात मत करो. 15 लाख से ज्यादा का अगर वह भ्रष्टाचार कर रहा है तो यह भ्रष्टाचार माना जाएगा. क्यों? क्योंकि 7 लाख तो उसने चुनाव में लगाया, सात लाख लगाकर चुनाव जीता और 7 लाख अभी अगले चुनाव के लिए चाहिए. महंगाई बढ़ेगी तो एक लाख और जोड़ लो, तो 15 लाख तो हो गए. 15 लाख से ज्यादा अगर वह गड़बड़ कर रहा है तो उसका भ्रष्टाचार समझ में आता है.'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, 'ये तस्वीर है, ये समाज की नंगी तस्वीर है. और उसी क्रम में फिर आप सीढ़ी चढ़ते जाइए.' देखें वीडियो

…When people accuse sarpanch of corruption, I jokingly tell them that if corruption is up to Rs 15 lakhs don't come to me…come only if it's (corruption) beyond Rs 15 lakhs: BJP MP Janaradan Mishra in Rewa, Madhya Pradesh (27.12) pic.twitter.com/ImobGWecBH

— ANI (@ANI) December 28, 2021