नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश कांग्रेस नीत कमलनाथ सरकार को गिराने की कोशिशों के खबरों के बीच सरकार को समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी के एकमात्र विधायक राजेश शुक्‍ला ‘बबलू’ ने बड़ा बयान दिया है. सपा विधायक ने कहा कि हम कमलनाथ सरकार के साथ पूरी तरह से हैं और अपना समर्थन देते रहेंगे. हमें किसी ने हॉर्स ट्रेडिंग का ऑफर नहीं मिला है. अगर कमलनाथ सरकार खतरा का सामना कर रही है तो वह कुछ कांग्रेस के ही नेता हैं, हम नहीं हैं.

SP MLA Rajesh Shukla: We are with the Kamal Nath government and we will continue to support it. No horse-trading offer was made to us. We are honestly with Kamal Nath ji, if his government faces any threat it is from some Congress leaders and not us. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/ZGFprRZi7h

