मध्यप्रदेश बनेगा ग्लोबल निवेश का केंद्र! इंदौर में होगा बड़ा अंतरराष्ट्रीय बिजनेस फोरम

सीएम मोहन यादव 6 जून को इंदौर में भारत-LAC व्यापार एवं निवेश फोरम 2026 का शुभारंभ करेंगे. 15 देशों के राजनयिक, 350 से अधिक निवेशक और उद्योग प्रतिनिधि शामिल होंगे.

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इस फोरम की सबसे खास बात यह है कि इसमें लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. (Photo from IANS)

मध्यप्रदेश एक बार फिर वैश्विक निवेशकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रहा है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 6 जून को इंदौर में आयोजित होने वाले भारत-लैटिन अमेरिका-कैरिबियन (LAC) व्यापार एवं निवेश फोरम-2026 का शुभारंभ करेंगे. यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम इंदौर के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित किया जाएगा. राज्य सरकार के सहयोग से ग्लोबल इंडिया बिजनेस फोरम (GIBF) और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) मिलकर इस आयोजन को आयोजित कर रहे हैं. इस फोरम का उद्देश्य भारत और लैटिन अमेरिका-कैरिबियन देशों के बीच व्यापारिक और निवेश संबंधों को मजबूत करना है. कार्यक्रम में 350 से अधिक निवेशक, उद्योगपति, निर्यातक, सरकारी अधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जिससे यह आयोजन मध्यप्रदेश के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी अहम माना जा रहा है.

15 देशों के राजनयिक और निवेशक होंगे शामिल

इस फोरम की सबसे खास बात यह है कि इसमें लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र के 15 देशों के वरिष्ठ राजनयिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे. इनमें विभिन्न देशों के राजदूत, एक उच्चायुक्त और एक महावाणिज्यदूत भी शामिल होंगे. इनके अलावा व्यापार आयुक्त, एमएसएमई क्षेत्र के प्रतिनिधि, उद्योग जगत से जुड़े विशेषज्ञ और चार प्रमुख वाणिज्य एवं उद्योग मंडलों के सदस्य भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे. इससे मध्यप्रदेश को सीधे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और नीति निर्माताओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित करने के प्रयास कर रही है और इसी का परिणाम है कि मध्यप्रदेश अब अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के बीच अपनी मजबूत पहचान बनाने में सफल हो रहा है.

निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बना रहा मध्यप्रदेश

राज्य सरकार उद्योगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने पर लगातार जोर दे रही है. निवेशक हितैषी नीतियां, मजबूत आधारभूत संरचना, तेज प्रशासनिक निर्णय प्रक्रिया और उद्योगों को प्रोत्साहन देने वाली योजनाएं मध्यप्रदेश को निवेश के लिए एक आकर्षक राज्य बना रही हैं. सरकार का फोकस केवल देश के भीतर ही नहीं बल्कि वैश्विक बाजारों तक अपनी पहुंच बढ़ाने पर भी है. यही वजह है कि राज्य का निर्यात लगातार बढ़ रहा है. वर्ष 2025-26 में मध्यप्रदेश से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन देशों को लगभग 4,186 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 12.6 प्रतिशत अधिक है. इस वृद्धि में फार्मास्युटिकल सेक्टर की अहम भूमिका रही है. ब्राजील, मैक्सिको और चिली जैसे देश मध्यप्रदेश के प्रमुख निर्यात बाजार बनकर उभरे हैं.

निवेश अवसरों पर होंगी विशेष प्रस्तुतियां

फोरम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मध्यप्रदेश की औद्योगिक प्रगति, निवेश संभावनाओं और वैश्विक साझेदारियों पर विस्तार से अपने विचार रखेंगे. कार्यक्रम में ‘भारत-LAC विशेष संस्करण’ का विमोचन भी किया जाएगा. इसके अलावा मध्यप्रदेश की औद्योगिक क्षमता, निवेश के अवसरों और व्यापारिक संभावनाओं पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी. विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल भी अपने-अपने देशों में उपलब्ध निवेश अवसरों और सहयोग की संभावनाओं पर प्रस्तुतियां देंगे. व्यापार, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण पैनल चर्चाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें विशेषज्ञ और उद्योग जगत के प्रतिनिधि अपने विचार साझा करेंगे.

उद्योग, सेवा क्षेत्र और निवेश साझेदारी पर रहेगा फोकस

फोरम में विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े कई अहम उद्योगों पर चर्चा होगी, जिनमें फार्मा, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर प्रमुख रहेंगे. वहीं सेवा क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), पर्यटन, फिनटेक और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग और निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा. निवेशकों और उद्योगों के बीच सीधा संवाद बढ़ाने के लिए बी2बी (बिजनेस टू बिजनेस) और बी2जी (बिजनेस टू गवर्नमेंट) बैठकों का भी आयोजन होगा. इन बैठकों के जरिए नई व्यापारिक साझेदारियों, निवेश समझौतों और औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. कुल मिलाकर भारत-LAC व्यापार एवं निवेश फोरम-2026 मध्यप्रदेश की वैश्विक आर्थिक उपस्थिति को और मजबूत करने के साथ-साथ राज्य में नए निवेश और रोजगार के अवसरों के लिए भी महत्वपूर्ण मंच साबित हो सकता है.