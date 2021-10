India vs Pakistan T20 World Cup 2021: क्रिकेट में मैच हो भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan Match) के बीच तो इसका मजा हर कोई लेना चाहता है. आज शाम यह रोचक मुकाबला होगा. क्रिकेट प्रेमी इस मुकाबले का भरपूर आनंद ले सकें, इसके लिए मध्य प्रदेश की राजधानी में खास इंतजाम किए गए हैं. इसका ड्राइव इन सिनेमा (India Pakistan Match live telecast in Drive-in Cinema bhopal) में लाइव टेलीकॉस्ट किया जाएगा. इसका आनंद लेने के लिए कुछ जेब हल्की जरुर करना होगी. ड्राइव इन सिनेमा पर मैच देखने के लिए 250 रुपये खर्च करना होंगे.Also Read - IND vs PAK, T20 World Cup 2021: भारतीय खिलाड़ियों को नींद की गोलियां खिलाकर जीतेगा पाकिस्तान! Shoaib Akhtar ने दी 'अनोखी' सलाह

पर्यटन विकास निगम ने ड्राइव इन सिनेमा में रविवार की 'शाम केा सात बजे से भारत बनाम पाकिस्तान 20-20 हाई-वोल्टेज क्रिकेट मैच (T20 World Cup) का लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम किया है. पर्यटन विकास निगम से मिली जानकारी के अनुसार से आईसीसी (ICC) जी 20 वर्ल्ड कप 2021 के दोनों देशों के मध्य खेले जाने वाले मैच के प्रसारण और दर्शकों की सुविधाओं के मद्देनजर परिसर में सभी आवश्यक तैयारियाँ की गई हैं. मैच का लाइव टेलीकास्ट प्रदेश की सबसे बड़ी स्क्रीन 21 सौ फुट (70 गुणा30) पर होने पर दर्शक मैच का अद्वितीय आनंद ले सकेंगे.

ड्राइव इन सिनेमा से जुड़े लोगों की मानें तो मैच के दौरान लगने वाले हर चौके और छक्के पर म्यूजिक बजेगा. इसके साथ ही परिसर में संचालित फूड कोर्ट से क्रिकेट लवर्स अपना मनपसंद फूड भी आर्डर कर सकेंगे, जो कि उनकी कार में सर्व किया जाएगा. वहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जी 20-20 में भारतीय टीम के अच्छे प्रदर्षन के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा, कि मुझे पूरा विश्वास है कि टी-20 विश्व कप-2021 में हमारे जाँबाज खिलाड़ी भारत को शानदार विजय दिलाएंगे. मुख्यमंत्री चौहान ने विश्वास व्यक्त करते हुए प्रेरक काव्य पंक्तियाँ भी सुनाईं, झंडा ऊँचा रहे हमारा-विजयी विश्व तिरंगा प्यारा.