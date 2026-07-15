इंदौर से अबू धाबी के लिए शुरू हुई सीधी फ्लाइट, CM मोहन यादव ने किया फ्लैग ऑफ

Indore Abu Dhabi Flight: इंदौर से अबू धाबी की सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है. अब सफर सिर्फ 3 से 4 घंटे में पूरा होगा. सरकार सब्सिडी देगी और टिकट का किराया भी कम रहेगा.

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MP NEWS

Indore Abu Dhabi Flight: मध्य प्रदेश के इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी के लिए सीधी फ्लाइट शुरू हो गई है. 15 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर एयरपोर्ट पर इस इंटरनेशनल फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. यह सेवा मध्यप्रदेश नागरिक विमानन नीति-2025 के तहत शुरू की गई है. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यात्रियों को प्रतीकात्मक बोर्डिंग पास भी दिए. अब इंदौर से अबू धाबी जाने वाले यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर जाने की जरूरत नहीं होगी. इससे समय की बचत होगी और विदेश यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा आसान बन जाएगी.

अब सिर्फ 3 से 4 घंटे में पहुंच सकेंगे अबू धाबी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पहले इंदौर से अबू धाबी जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था. इससे सफर में 7 से 8 घंटे लग जाते थे. लेकिन अब सीधी फ्लाइट शुरू होने के बाद यह यात्रा केवल 3 से 4 घंटे में पूरी हो सकेगी. उन्होंने कहा कि यह नई सेवा व्यापार, नौकरी, पढ़ाई और पर्यटन के लिए यात्रा करने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगी. सरकार का मकसद राज्य की हवाई सेवाओं को लगातार बेहतर बनाना है, ताकि लोगों को ज्यादा सुविधाएं मिल सकें.

सरकार देगी सब्सिडी, टिकट भी होगा सस्ता

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्यप्रदेश सरकार इस फ्लाइट पर हर उड़ान के लिए 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी. इसका सीधा फायदा यात्रियों को मिलेगा. उन्होंने कहा कि पहले इस रूट का टिकट करीब 25 हजार रुपये तक पहुंच जाता था, लेकिन अब इसका किराया लगभग 12 से 14 हजार रुपये रहने की उम्मीद है. टिकट की कीमत में जो अंतर होगा, उसे सरकार अपनी विमानन नीति के तहत वहन करेगी. इससे विदेश यात्रा पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों की पहुंच में आ सकेगी और इंदौर से उड़ान भरने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी.

नई उड़ानों और एयरपोर्ट पर भी सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले ही रीवा-दिल्ली, रीवा-इंदौर और रीवा-रायपुर जैसी फ्लाइट सफलतापूर्वक चल रही हैं. आने वाले समय में जबलपुर-कोलकाता, भोपाल-रीवा, भोपाल-पटना और रीवा-कोलकाता के बीच भी नई उड़ानें शुरू की जाएंगी. उन्होंने बताया कि सरकार धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे रही है. इंदौर, उज्जैन और ओंकारेश्वर के बीच हेली सेवा पहले से चल रही है. इसके अलावा राज्य में नए एयरपोर्ट और हेलीपैड बनाने का काम भी तेजी से किया जा रहा है, जिससे छोटे शहरों को भी बेहतर हवाई सुविधा मिल सके.

व्यापार, पर्यटन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू होने से मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. इससे व्यापार, निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए मौके बढ़ेंगे. उन्होंने बताया कि राज्य में तीन नए एयरपोर्ट शुरू हो चुके हैं, जबकि उज्जैन और शिवपुरी में दो नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं. सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा शहर हवाई सेवा से जुड़ें. उन्होंने कहा कि अबू धाबी के साथ सीधी हवाई सेवा शुरू होने से विदेश यात्रा आसान होगी और इंदौर की पहचान एक बड़े अंतरराष्ट्रीय शहर के रूप में और मजबूत होगी.