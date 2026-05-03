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Indore Pithampur Economic Corridor Mp Development Farmer Schemes

इंदौर-पीथमपुर कॉरिडोर से बदलेगी MP की तस्वीर, सीएम मोहन यादव के प्लान से खुलेंगे तरक्की के रास्ते

इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर से मध्यप्रदेश में उद्योग, रोजगार और किसानों की आय को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. जानिए इस परियोजना से किसानों को मिलने वाले लाभ के बारे में.

इंदौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पहले चरण का भूमिपूजन विकास की नजर से देखा जा रहा है. करीब 2360 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में उद्योग और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा. यह सिर्फ सड़क बनाने का प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र को औद्योगिक हब बनाने की दिशा में मजबूत पहल है, जिससे आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेज होगी.

सरकार किसानों को दे रही प्लॉट

इस योजना की सबसे खास बात यह है कि इसमें किसानों को सिर्फ मुआवजा ही नहीं, बल्कि विकास में साझेदारी भी दी जा रही है. मोहन यादव सरकार किसानों को उनकी जमीन के बदले 60% विकसित प्लॉट लौटा रही है, जिससे कई किसान करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन गए हैं. करीब 650 करोड़ रुपये के प्लॉट किसानों को मिलना इस बात का संकेत है कि यह मॉडल सिर्फ जमीन लेने का नहीं, बल्कि किसानों को आगे बढ़ाने का है. यही वजह है कि किसानों ने खुद आगे आकर इस योजना का समर्थन किया.

उद्योग और रोजगार के नए मौके

यह कॉरिडोर एग्री प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और वेयरहाउसिंग जैसे कई सेक्टर को बढ़ावा देगा. इससे न सिर्फ बड़े उद्योग आएंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए रास्ते खुलेंगे. बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से निवेश बढ़ेगा और क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा. राज्य सरकार का मानना है कि यह प्रोजेक्ट आने वाले समय में प्रदेश को औद्योगिक नक्शे पर और मजबूत बनाएगा.

कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा

करीब 20 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर को 8 लेन सुपर एक्सप्रेस के रूप में विकसित किया जाएगा, जो NH47 और 52 को जोड़ेगा. 75 मीटर चौड़ी सड़क और आसपास का बफर जोन इसे भविष्य के लिए तैयार बनाएगा. यह कॉरिडोर दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल रूट से भी जुड़ेगा, जिससे माल ढुलाई आसान और तेज होगी. इससे न सिर्फ व्यापार बढ़ेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में संतुलित शहरी विकास को भी बढ़ावा मिलेगा.

सरकार का विजन – किसान और विकास साथ-साथ

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस प्रोजेक्ट को ‘भाग्योदय का शंखनाद’ बताया है. उनका कहना है कि सरकार का लक्ष्य सिर्फ विकास करना नहीं, बल्कि किसानों, युवाओं और आम लोगों को उसका सीधा लाभ देना है. इस मॉडल के जरिए किसानों की आय बढ़ाने, उद्योगों को बढ़ावा देने और प्रदेश को आगे ले जाने की कोशिश की जा रही है.

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