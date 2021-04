MP News: मास्क नहीं लगाने को लेकर इंदौर पुलिस ने एक शख्स की इतनी पिटाई की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया. बीच रास्ते पर दो पुलिसकर्मी एक शख्स को बुरी तरह लात-घूंसे से पीट रहे हैं और पास में उसका बेटा रो-रोकर पुलिसवालों से पिता को छोड़ देने की गुहार लगा रहा है. इसका वीडियो वायरल होने पर दोनों पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है और उन्हें निलंबित कर दिया गया है. Also Read - Night Curfew in Gujarat: गुजरात के 20 शहरों में Night Curfew, बड़े कार्यक्रमों पर रोक, शादी में 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति

घटना के बाद एसपी इंदौर आशुतोष बागरी ने दावा किया कि वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्ति ने मास्क नहीं पहन रखा था और जब दोनों पुलिसकर्मियों ने उसे रोका तो उसने पुलिसकर्मियों के साथ बदतमीजी की. उसने पुलिस वालों का कॉलर पकड़ा और उनके साथ गाली-गलौज के साथ मारपीट की कोशिश की. उन्होंने कहा, "घटना का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वह काट-छांट कर तैयार किया गया है ताकि पुलिस की छवि खराब की जा सके.

देखें -video-viral

वहीं पीड़ित का कहना है कि मैं अपने पिता के लिए खाना लेकर अस्पताल जा रहा था और तभी पुलिसवालों ने मुझे बुलाया. मेरा मास्क इस दौरान नीचे गिर गया बस इतने में उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया.

MP: In a viral video, 2 policemen seen thrashing a man in Indore for not wearing mask properly

“Was taking food for my father in hospital when Police asked me to come to PS as my mask had slipped. I requested that I could report later but they began hitting me,” he said (06.04) pic.twitter.com/gOYaljmV1q

— ANI (@ANI) April 6, 2021

वीडियो में दो पुलिसकर्मी एक व्यक्ति को बुरी तरह पीटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि उसका किशोर बेटा और कुछ महिलाएं पुलिसकर्मियों से रहम की भीख मांगती नजर आ रही हैं. पुलिस अधीक्षक (पूर्वी क्षेत्र) आशुतोष बागरी ने बताया कि वीडियो में दिखाई दे रहे दोनों आरक्षकों को निलंबित कर दिया गया है और सीएसपी को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है.

When those two cops tried to escort this man to Police Station for not wearing mask, he tried to assault them. That part has been cropped in the video to malign Police’ image. What those cops did was also wrong, they’ve been suspended. Inquiry underway: Ashutosh Bagri, SP #Indore pic.twitter.com/rUNPxfu71S — ANI (@ANI) April 6, 2021

घटना इंदौर के परदेशीपुरा क्षेत्र की है जिसके वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक 35 वर्षीय व्यक्ति को दो पुलिसवाले सड़क पर गिराकर बुरी तरह पीट रहे हैं. मंगलवार की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ित को ऑटो ड्राइवर बताया जा रहा है.