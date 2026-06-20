'घर-घर योग, हर व्यक्ति निरोग…', CM मोहन यादव के अभियान ने पकड़ी रफ्तार

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर जानिए कैसे योग दुनिया को स्वस्थ और संतुलित जीवन का संदेश दे रहा है. मध्यप्रदेश में घर-घर योग अभियान, योग महोत्सव और बड़े आयोजनों से जनभागीदारी बढ़ी है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Published: June 20, 2026, 9:01 PM IST
'घर-घर योग, हर व्यक्ति निरोग…', CM मोहन यादव के अभियान ने पकड़ी रफ्तार
उन्होंने ब्लॉग में आगे लिखा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा अब पूरी दुनिया में पहचान बना चुकी है.

कल यानी रविवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा. इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक ब्लॉग लिखा है. उन्होंने योग को शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम बताते हुए प्रदेशवासियों से इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की. डॉ. मोहन यादव ने ब्लॉग में लिखा भारतीय संस्कृति ने सदियों पहले दुनिया को योग जैसा अनमोल ज्ञान दिया, जो आज वैश्विक स्तर पर अपनाया जा रहा है. श्रीमद्भगवद्गीता में संतुलन को योग बताया है, जबकि महर्षि पतंजलि ने योग को मन की चंचलता पर नियंत्रण का माध्यम माना है. यही कारण है कि योग आज स्वस्थ और संतुलित जीवन की पहचान बन चुका है.

दुनियाभर में भारत की संस्कृति को मिला सम्मान

उन्होंने ब्लॉग में आगे लिखा कि भारत की प्राचीन योग परंपरा अब पूरी दुनिया में पहचान बना चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) के रूप में मान्यता दी. इसके बाद दुनिया के 190 से अधिक देशों में करोड़ों लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना चुके हैं. डॉ. मोहन यादव ने बताया कि इस साल की थीम ‘स्वस्थ आयु के लिये योग’ रखी गई है. यह केवल स्वास्थ्य अभियान नहीं बल्कि भारत के जीवन-दर्शन और आध्यात्मिक सोच को विश्व स्तर पर सम्मान मिलने का प्रतीक भी माना जा रहा है.

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मध्यप्रदेश में योग को जनआंदोलन बनाने की तैयारी

इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मध्यप्रदेश में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी. राज्य सरकार योग को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से लगातार काम कर रही है. घर-घर योग – हर व्यक्ति निरोग अभियान के जरिए प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में योग गतिविधियां चलाई जा रही हैं. 800 से अधिक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में नियमित योग अभ्यास कराया जा रहा है. साथ ही योग शिक्षकों, योग-सखी और योग-दूतों के माध्यम से गांव और शहरों तक योग का संदेश पहुंचाया जा रहा है.

हर घर योग अभियान से बढ़ी जनभागीदारी, बना नया रिकॉर्ड

डॉ. मोहन यादव ने बताया कि प्रदेश में 12 मई से शुरू हुए हर घर योग अभियान के तहत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं. आयुष मंत्रालय के ऑनलाइन योग सत्रों का भी लोगों को लाभ मिल रहा है. हाल ही में इंदौर स्थित मालवांचल यूनिवर्सिटी में आयोजित योग महोत्सव में 35 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों ने एक साथ योग कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया. योग को वन अर्थ-वन हेल्थ की सोच से जोड़ते हुए इसे व्यक्ति, समाज और प्रकृति के बीच संतुलन बनाने का माध्यम बताया जा रहा है.

योग के साथ पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ भविष्य की दिशा

बता दें मध्यप्रदेश सरकार योग को स्वास्थ्य के साथ पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ रही है. एक पेड़ मां के नाम जैसे अभियान लोगों को प्रकृति और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं. सरकार आयुष चिकित्सा, योग वेलनेस सेंटर और जनजागरूकता कार्यक्रमों के जरिए योग को जनआंदोलन बनाने की दिशा में काम कर रही है. साथ ही जनवरी 2027 में एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य और एक चेतना: समग्र कल्याण के लिए योग विषय पर वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. ऐसे समय में जब दुनिया तनाव और जीवनशैली से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है, योग स्वस्थ शरीर, शांत मन और बेहतर समाज की दिशा में मजबूत कदम माना जा रहा है.

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