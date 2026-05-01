By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
आखिरी सांस तक सीने से लगाए रही मां... नहीं बच सकी मासूम की जान, जबलपुर हादसे की ये तस्वीर रुला देगी
Jabalpur Cruise Accident: जबलपुर के बरगी बांध में हुए दर्दनाक क्रूज हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. इस हादसे की एक तस्वीर ने सबको झकझोर दिया, जिसमें मां अपने 4 साल के बच्चे को सीने से लगाए मिली.
मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध पर घूमने निकले लोगों को ये नहीं पता था कि वह घर वापस नहीं लौटेंगे. गुरुवार (30 अप्रैल, 2026) को क्रूज पर सवार लोग हंसी-खुशी पिकनिक मना रहे थे, अचानक हादसे का शिकार हो गए. इस दुर्घटना में 9 लोगों की जान चली गई और कई लोग अब भी लापता हैं. इस हादसे के बाद जो तस्वीरें सामने आईं हैं, उसने हर किसी को झकझोर दिया.
मां के सीने से लिपटा मिला मासूम
एक फोटो में 4 साल का मासूम बच्चा अपनी मां के सीने से लिपटा हुआ दिखाई दिया. यह दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं थे. इस फोटो को देख, ऐसा लग रहा था कि मां ने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की. यह दृश्य इतना भावुक था कि जिसने भी देखा, उसकी आंखें नम हो गईं. यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं, बल्कि ममता और बेबसी की दर्दनाक कहानी बन गई.
रेस्क्यू के वक्त हर किसी की आंख में आंसू
शुक्रवार सुबह, जब बचाव दल ने शवों को बाहर निकाला तब सबसे ज्यादा दर्दनाक दृश्य इस मां-बेटे का था. मां अपने बच्चे को सीने से ऐसे लगाए हुए थी, जैसे वह अब भी उसे सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही हो. वहां मौजूद हर व्यक्ति इस दृश्य को देखकर भावुक हो गया. आसपास खड़े लोगों की आंखों में आंसू थे और माहौल पूरी तरह गमगीन था.
पिकनिक मनाने दिल्ली से आया था परिवार
जानकारी के मुताबिक, यह परिवार दिल्ली से पिकनिक मनाने जबलपुर आया था. परिवार में पति-पत्नी, एक बेटा और एक बेटी थे. सब मिलकर खुशियां मना रहे थे, कि अचानक हुए इस हादसे ने सब कुछ बदल दिया. हादसे में पिता और बेटी किसी तरह बच गए, लेकिन मां और बेटा क्रूज के अंदर ही फंस गए. एक हंसता-खेलता परिवार बिखर गया और उनकी खुशियां हमेशा के लिए खत्म हो गईं.
क्रूज हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत
जबलपुर क्रूज हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया. हालांकि, 9 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है. प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है, ताकि हादसे की असली वजह पता चल सके. जिन परिवारों ने अपने अपनों को खोया है, उनके लिए यह दुख असहनीय है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें