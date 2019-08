जबलपुर: मध्य प्रदेश की जबलपुर पुलिस ने ऑलाइन भोजन आपूर्ति करने वाली कंपनी जोमैटो के डिलीवरी ब्वॉय के धर्म के कारण ऑर्डर रद्द करने वाले जबलपुर के निवासी अमित शुक्ला के खिलाफ गुरुवार को ‘एहतियातन कार्रवाई’ शुरू कर दी. पुलिस ने जोमैटो के ग्राहक अमित शुक्ला को इस मामले में नोटिस जारी कर लिखित शपथपत्र देने को कहा है कि वह भविष्य में धार्मिक नफरत का प्रसार नहीं करेगा. पुलिस ने उसके खिलाफ सीआरपीसी की धाराओं 107 एवं 116 के तहत कार्रवाई करते हुए शुक्ला को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया गया है.

जबलपुर के पुलिस अधीक्षक अमित सिंह ने कहा, ”सिटी पुलिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जोमैटो के खाने की डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के धर्म के कारण ऑर्डर रद्द करने वाले अमित शुक्ला के खिलाफ आज ‘एहतियातन कार्रवाई’ शुरू कर दी. उन्होंने कहा कि पुलिस ने उसे निगरानी में रखा है.

सिंह ने बताया कि शुक्ला के खिलाफ ‘एहतियातन कार्रवाई’ शुरू कर दी गई है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धर्म के नाम पर बवाल न हो और सामाजिक सौहार्द बना रहे.

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस ने शुक्ला से इस मामले में लिखित शपथपत्र देने को कहा है कि वह आगे से किसी धार्मिक नफरत का प्रसार नहीं करेगा, जिससे सामाजिक एवं धार्मिक ताना-बाना खराब हो. सिंह ने बताया कि शुक्ला ने उन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिसमें अस्पृश्यता एवं धार्मिक सद्भावना को बिगाड़ने के लिए कोई जगह नहीं है.

Amit Singh,SP Jabalpur (MP): We have issued a notice, it will be served to Amit Shukla (Twitter user who cancelled food order over deliveryman’s religion). He’ll be warned, if he tweets anything which is against ideals of Constitution, action will be taken; he is on surveillance. pic.twitter.com/27gf9qeaFg

