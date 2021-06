कांग्रेस (Congress) छोड़कर बीजेपी (BJP) में जाने के बाद आलोचनाएं और बयानों से हमले झेल रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद (Jitin Prasada) ने कहा है कि मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, हर कोई आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है. हर कोई आलोचना करने के लिए स्वतंत्र है. जिनकी मानसिकता छोटी होती है, वे छोटे ही रहते हैं. मैं सबकी आलोचना ‘प्रसाद’ के रूप में लूंगा. मेरा मानना ​​है कि मेरा फैसला सही है और देश हित में है. जितिन प्रसाद ने आज गुरुवार को यह बयान मध्‍य प्रदेश कांग्रेस (Madhya Pradesh Congress) के उस ट्वीट के संबंध में दिया है, जिसमें बाद में डिलीट कर दिया गया था. Also Read - कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा- 'जितिन प्रसाद का BJP में जाना हमारे मुंह पर थप्पड़, मैं आश्चर्यचकित हूं'

मध्‍य प्रदेश कांग्रेस (MP Congress) ने ट्वीट किया था, जितिन प्रसाद के जाने से कांग्रेस खुश है- यह एक कूड़ा कूड़ेदान में डालने जैसी सामान्‍य प्रक्र‍िया है.

वहीं, कांग्रेस नेता एम. वीरप्पा मोइली ने आज गुरुवार को कहा है कि जितिन प्रसाद की पार्टी के लिए वैचारिक प्रतिबद्धता शुरू से ही संदिग्ध थी. कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को नेताओं को आगे बढ़ाते वक्त वैचारिक प्रतिबद्धता देखनी चाहिए.

I won’t make a comment, everyone is free to criticise. Those who have a small mindset, remain small. I’ll receive everyone’s criticism as ‘prasad’. I believe that my decision is right & in country’s interest: BJP leader Jitin Prasada, on MP Congress’ tweet that was deleted later pic.twitter.com/FHMFTnPHLB

— ANI (@ANI) June 10, 2021