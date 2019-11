भोपाल: पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपना ट्वीटर स्टेटस बदल दिया है. इस बदलाव के साथ ही मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में एक बार फिर कयासबाजी तेज हो गई है. कांग्रेस की ओर से इस पर सफाई दी गई है, तो भाजपा ने नए अध्याय की शुरुआत का दावा किया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीटर स्टेटस में बदलाव कर वहां अपने परिचय में ‘जनसेवक और क्रिकेट प्रेमी’ लिख दिया है. जबकि इससे पहले सिंधिया के प्रोफाइल में ‘पूर्व लोकसभा सदस्य गुना (2000-2019), पूर्व मंत्री (उर्जा) स्वतंत्र प्रभार और पूर्व मंत्री वाणिज्य व उद्योग दर्ज था. अचानक इस बदलाव की वजह क्या है, इसे सिंधिया की ओर से साफ नहीं किया गया है. लेकिन इस बदलाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

Jyotiraditya Scindia to ANI, on no mention of Congress party in his Twitter bio: A month back I had changed my bio on Twitter. On people’s advice I had made my bio shorter. Rumours regarding this are baseless. pic.twitter.com/63LAw9SIvb

— ANI (@ANI) November 25, 2019