Kailash Vijayvargiya नामांकन दाखिल करने के बाद 160 सीटें जीतने का किया दावा, एमपी में सरकार बनाएंगे

MP Elections 2023: बीजेपी महसचिव कैलाश विजयवर्गीय ( Kailash Vijayvargiya) ने आज सोमवार को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव (Madhya Pradesh Assembly Election 2023) के लिए अपना नामांकन दाखिल किया है. विजयवर्गीय ने इंदौर-1 विधानसभा क्षेत्र (Indore-1 assembly constituency) से नामांकन दाखिल करने के बाद दावा किया है कि उनकी पार्टी बीजेपी इंदौर की सभी 9 सीटें तो जीतेगी ही और मध्य प्रदेश में भी दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी.

बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, “इतना ही नहीं, हम इंदौर की सभी 9 सीटें जीतेंगे. हम मध्य प्रदेश में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएंगे, हम 160 से ज्यादा सीटें जीतेंगे. वहां विकास की लहर है.” मध्य प्रदेश में बीजेपी और पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है. पीएम और बीजेपी जो कहते हैं वो करते हैं. मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों को साफ देखा जा सकता है… इसलिए लोगों का भरोसा बीजेपी पर और पीएम मोदी पर है.”

#WATCH | BJP leader Kailash Vijayvargiya says, “Not only this, we will win all 9 seats in Indore. We will form the Government in Madhya Pradesh with a 2/3rd majority; we will win more than 160 seats. There is an undercurrent of development by the BJP in Madhya Pradesh and trust… https://t.co/nD3fIJDe7I pic.twitter.com/YuxMrhQlwW

— ANI (@ANI) October 30, 2023