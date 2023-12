कमलनाथ को पद से हटाया गया, जीतू पटवारी बने MP कांग्रेस के नए अध्यक्ष; छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत विधायक दल के नेता नियुक्त

नई दिल्ली: विधानसभा चुनाव (Vidhansabha Chunav 2023) में मिली हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस में हलचल मची है. कांग्रेस ने बड़ा फैसला लेते हुए कमल नाथ (Kamal Nath) को मध्य प्रदेश के अध्यक्ष पद से हटा दिया है. कमल नाथ पर हार की गाज गिरी है. वहीं, कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी (Jeetu Patwari) को मध्य प्रदेश कांग्रेस (Madhya Pradesh Congress) का नया अध्यक्ष बनाया गया है. इसके साथ ही कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में चरणदास महंत को विधायक दल का नियुक्त किया है.

Jitu Patwari appointed as the President of Madhya Pradesh Congress Committee, with immediate effect.

Umang Singhar to be the CLP Leader and Hemant Katare to be the Deputy Leader of Madhya Pradesh. pic.twitter.com/VWQjXQbBGy

— ANI (@ANI) December 16, 2023