नई दिल्ली: मध्य प्रदेश कांग्रेस में बदलाव देखने को मिल रहा है. आज कमलनाथ (Kamal Nath) ने कांग्रेस विधायक दल के नेता पद से इस्तीफा दे दिया है. सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. कमलनाथ की जगह पर कांग्रेस नेता डॉ. गोविंद सिंह को ये पद दिया गया है. ये भी बताया जा रहा है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे.

सूत्रों ने बताया कि सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने गोविंद सिंह को कांग्रेस विधायक दल का नया नेता नियुक्त किया है. गोविंद सिंह भिंड जिले के लहार से विधानसभा सदस्य हैं. पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी की 'एक व्यक्ति, एक पद' की नीति के अनुरूप सीएलपी के नेता पद से इस्तीफा दिया है.

Congress’ Dr Govind Singh will be the Leader of Congress Legislature Party Madhya Pradesh, after party leader Kamal Nath tendered his resignation from the post: Congress

