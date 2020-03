बेंगलुरु: मध्य प्रदेश में सियासी घमासान लगातार जारी है. एक तरफ जहां आज फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई की जाएगी. वहीं कांग्रेस के बागी विधायकों ने बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद की जान को कमलनाथ सरकार से खतरा बताया है. विधायकों ने कहा कि उनकी जान को खतरा है. कांग्रेस के बागी विधायकों ने कहा कि वे केंद्रीय सुरक्षा बल के संरक्षण में भोपाल जाने के लिए तैयार हैं. सभी विधायक बेंगलुरु स्वेच्छा से आए हैं और न तो किसी ने बंधक बनाया है और न ही किसी का दबाव है. विधायकों ने आगे कहा कि अभी भाजपा में जाने का फैसला नहीं लिया गया है.

Rebel Congress MLA Imarti Devi, in Bengaluru: Jyotiraditya Scindia is our leader. He taught us a lot. I’ll always stay with him even if I had to jump in a well https://t.co/U6Pe7GjhVM pic.twitter.com/ggjtCOFcA8

— ANI (@ANI) March 17, 2020