खजराना सिविल अस्पताल: दवाओं-उपकरणों की नहीं हुई खरीद, जिला प्रशासन ने बताया निर्माण में देरी की वजह

MP News Hindi: प्रशासन ने मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें बड़े पैमाने पर नियुक्तियों और वित्तीय खर्च का दावा किया गया था.

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MP News Today: इंदौर के खजराना में प्रस्तावित 100 बेड के सिविल अस्पताल को लेकर मीडिया में चल रही खबरों पर जिला प्रशासन ने अपनी स्थिति साफ की है. प्रशासन का कहना है कि अस्पताल के नाम पर अब तक न तो किसी दवा, चिकित्सा उपकरण या अन्य सामग्री की खरीद की गई है और न ही इसके लिए कोई वित्तीय आवंटन प्राप्त हुआ है. साथ ही, अस्पताल निर्माण में देरी की मुख्य वजह स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि का वास्तविक ट्रांसफर नहीं होना बताया गया है.

DM ने CMHO को क्या भेजी रिपोर्ट?

कलेक्टर शिवम वर्मा को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट के मुताबिक, खजराना के सर्वे क्रमांक 435/1/1 पैकी की 0.700 हेक्टेयर भूमि अस्पताल निर्माण के लिए स्वास्थ्य विभाग को आवंटित की गई थी. हालांकि, इस भूमि का कब्जा अब तक स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पाया है. फिलहाल इस जमीन का उपयोग इंदौर नगर निगम कर रहा है, जिसके कारण अस्पताल भवन का निर्माण शुरू नहीं हो सका.

जिला प्रशासन ने बताया कि 6 जुलाई को हुई बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने स्वास्थ्य विभाग को भरोसा दिलाया है कि संबंधित भूमि से कब्जा हटाकर उसे स्वास्थ्य विभाग को सौंपने की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी. इसके बाद भूमि आवंटन की औपचारिकताएं पूरी कर भवन निर्माण के लिए प्रशासकीय स्वीकृति लेने की कार्रवाई की जाएगी. प्रशासन ने यह भी साफ किया कि फिलहाल अस्पताल भवन निर्माण के लिए कोई प्रशासनिक मंजूरी जारी नहीं हुई है, इसलिए निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सकता.

अस्पताल में कितने पद स्वीकृत?

रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने साल 2021 में इस अस्पताल के लिए 87 पद स्वीकृत किए थे. अब तक 29 स्टाफ नर्स, 5 फार्मासिस्ट और 1 लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति की जा चुकी है. चूंकि अस्पताल भवन अभी तैयार नहीं है और संस्था संचालित नहीं हो रही है, इसलिए इन कर्मचारियों की सेवाएं शहर के विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में ली जा रही हैं.

प्रशासन के मुताबिक, सभी कर्मचारियों को नियमानुसार वेतन दिया जा रहा है और जहां वे कार्यरत हैं, वहां के प्रभारी अधिकारियों द्वारा उनके कार्य का सत्यापन भी किया गया है. जिला प्रशासन ने यह भी साफ किया कि वर्तमान में खजराना सिविल अस्पताल के लिए किसी भी चिकित्सक की पदस्थापना के आदेश जारी नहीं किए गए हैं. इसके अलावा, अस्पताल के नाम पर किसी प्रकार की दवा, चिकित्सा उपकरण या अन्य सामग्री की खरीद भी नहीं हुई है.

प्रशासन ने मीडिया में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया है, जिनमें बड़े पैमाने पर नियुक्तियों और वित्तीय खर्च का दावा किया गया था. कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा कि अस्पताल परियोजना से जुड़े सभी कार्य शासन के नियमों और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही किए जाएंगे. उन्होंने लोगों से अपील की कि वे भ्रामक या अपुष्ट खबरों के बजाय प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें.