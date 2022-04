Khargone Violence: मध्य प्रदेश में आज हनुमान जयंती को लेकर पुलिस हाई अलर्ट मोड में है. चप्पे-चप्पे पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है. वैसे तो मध्य प्रदेश के हिंसा प्रभावित खरगोन में भले ही अब स्थिति सामान्य दिख रही हो, लेकिन यहां आज भी आम लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं. इलाके में होनेवाली कई शादियां हिंसा की वजह से टूट गई हैं, क्योंकि लोग इस दंगा प्रभावित क्षेत्रों में अपनी बेटियों की शादी करने से इनकार कर रहे हैं. हिंसा के दौरान भीड़ ने न केवल उनके घरों को जलाकर राख कर दिया, बल्कि उनके भविष्य को भी मुश्किलों से भर दिया है. वहीं इस मामले पर राजीनीति भी जारी है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने शुक्रवार को कहा कि एक विभाजित राष्ट्र कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर पाएगा.Also Read - भगवान हनुमान की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, चारों दिशाओं में बन रही ऐसी मूर्ति

स्थानीय निवासी महेश पाटिल ने अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि दंगों के कारण उनके बेटे की शादी टूट गई है. उनके बेटे की शादी दो महीने बाद होनी थी, लेकिन दंगों के बाद दुल्हन पक्ष ने अपनी बेटी को यहां ब्याहने से मना कर दिया है. महेश पाटिल के बेटे नानूराम पाटिल की शादी छह महीने पहले तय हुई थी, लेकिन अब उनकी शाद नहीं होगी, क्योंकि लड़की वालों ने यह कहते हुए शादी तोड़ दी है कि यहां ऐसी घटनाएं अक्सर यहां होती हैं.

#KhargoneViolence | MP: “My son’s wedding got called off as rioters looted my house during #RamNavami; in-laws saw that it’s not liveable here with riots & stone-pelting happening. They say that the wedding will happen only if we buy a plot,” said a local, Mahesh Patil (15.04) pic.twitter.com/3bz5goX7Ny

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) April 15, 2022