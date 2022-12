Raja Pateria Arrested: 'पीएम मोदी की हत्या को तैयार रहो' बयान देने वाले कांग्रेस नेता राज पटेरिया गिरफ्तार, देखें वीडियो

Raja Pateria Arrested:कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पीएम मोदी को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने लोगों के एक समूह को संबोधित करते हुए कहा था कि पीएम मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो. इसके बाद बवाल मचा था और उनके खिलाफ सोमवार को पन्ना के पवई पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. मंगलवार की सुबह मध्यप्रदेश की पन्ना पुलिस ने राजा पटेरिया को उनके आवास दमोह जिले के हटा से गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद पन्ना पुलिस उन्हें लेकर पवई थाने पहुंची है, आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा.

राजा पटेरिया के बयान के बाद मचा है बवाल

कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने पन्ना में ‘पीएम की हत्या’ की बात कहकर बवाल खड़ा कर दिया है. भाजपा नेताओं ने उनके इस बयान की कड़ी निंदा की है. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा तक ने इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है.