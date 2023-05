Kuno नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत, बाड़े में थे 2 नर चीते; मेटिंग के दौरान 'दक्षा' को किया था घायल

Kuno National Park News: कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई है. बीते 42 दिन में कूनो राष्ट्रीय उद्यान (KNP) में चीते की मौत का यह तीसरा मामला है. मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका से कूनो लाई गई मादा चीता ‘दक्षा’ की मौत हो गई. इससे पहले एक मादा चीता और एक नर चीते की 27 मार्च और 23 अप्रैल को मौत हो गई थी. मालूम हो कि मेल चीते को दक्षा के बाड़े में मेटिंग के लिए भेजा गया था. मेटिंग के दौरान ही दोनों में हिंसक इंटरैक्शन हो गया. मेल चीते ने पंजा मारकर दक्षा को घायल कर दिया था. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) जेएस चौहान ने कहा, ‘केएनपी की एक निगरानी टीम ने दक्षा को सुबह घायल अवस्था में पाया. उसे तुरंत जरूरी दवा और उपचार दिया गया, हालांकि दोपहर 12 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई.’

#UPDATE | Prima facie, the wounds found on the female cheetah Daksha seem to have been caused by a violent interaction with the male, during the courtship/ mating attempt… The autopsy of the dead female cheetah (Daksha) is being carried out by the veterinary team as per the… pic.twitter.com/EkUsH0yvUX — ANI (@ANI) May 9, 2023