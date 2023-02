लाड़ली बहना योजना को मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने दी मंजूरी, 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को मिलेंगे, सीएम चौहान ने की घोषणा की

Ladli Bahna Yojana, MP NEWS: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Madhya Pradesh Chief Minister Shivraj Singh Chouhan) ने आज शनिवार को कैबिनेट की मीटिंग के बाद कहा कि आज कैबिनेट ने महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ( Mukhyamantri Ladli Bahna Yojana) को मंजूरी दे दी है. बहनों के खाते में प्रतिमाह 1000 रुपए (women will get Rs 1000 per month) डाले जाएंगे. बहनें सशक्त होंगी, महिलाएं सशक्त होंगी तो पूरा राज्य और देश सशक्त होगा.

सीएम चौहान ने कहा, मुझे यकीन है कि महिलाएं इस पैसे का इस्तेमाल अपने परिवारों को सशक्त बनाने और लाभ पहुंचाने के लिए करेंगी. इस योजना का शुभारंभ 5 मार्च को होगा. योजना के लिए आवेदन 15 मार्च से शुरू होंगे, आवेदन प्रक्रिया के लिए अलग-अलग गांवों में टीमें जाएंगी.

आज बहनों के सशक्तीकरण के लिए हमने एक ऐतिहासिक फैसला किया है। यदि बहनें सशक्त होंगी तो समाज,प्रदेश और देश भी सशक्त होगा। इसलिए हमने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना को अनुमोदित किया है। जिसमें पात्र विवाहित महिलाओं, विधवा व परित्यक्त बहनों के खाते में प्रतिमाह ₹1000 डाले जाएंगे। — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) February 25, 2023

मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि में भी बढ़ोत्तरी को भी कैबिनेट को मंजूरी दी है. अभी वृद्धावस्था पेंशन में 600 रुपए मिलते हैं, उसे भी हम 1000 रुपए न्यूनतम करेंगे. हमने बहनों को राजनैतिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है, अब हमारा लक्ष्य बहनों को आर्थिक रूप से भी सशक्त करना है.

सीएम चौहान ने कहा, इस योजना से वे परिवार लाभान्वित होंगे जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है. 10 जून से खातों में पैसा ट्रांसफर होगा और हर महीने इसी तारीख को खातों में पैसा आएगा. ( इनपुट-ANI)

