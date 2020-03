नई दिल्‍ली: मध्‍य प्रदेश में सत्‍ता पटल की कोशिशों की आशंकाओं के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है. गुरुवार देर शाम को जहां एक कांग्रेस विधायक के विधायक के इस्‍तीफे की खबरें आईं थीं, वहीं रात में मुख्‍यमंत्री कमलनाथ के निवास पर तीन बीजेपी विधायक मिलने पहुंचे. इस खबर के बाद बीजेपी विधायक ने कहा, मैं सीएम कमलनाथ से नहीं मिला हूं. कल रात, मुझे अगवा करने की कोशिश की गई. मुझे बस यही उम्मीद है कि इस राजनीतिक खेल में मेरा अपहरण और हत्या नहीं हुई है. मुझ पर बहुत दबाव डाला जा रहा है. मैं हमेशा बीजेपी में ही रहूंगा.

तीन विधायकों के कमलनाथ से मिलने की खबरों के बाद यह दावे किए जा रहे थे कि रात में कमलनाथ से मिलने वाले तीन बीजेपी विधायक जल्‍द ही इस्‍तीफा दे देंगे. यहां तक कि मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के इस्‍तीफे की खबर भी सामने आई, लेकिन उन्‍होंने इनकार कर दिया. गुरुवार देर शाम को कांग्रेस विधायक हरदीप सिंह डंग के इस्तीफा वायरल हुआ था.

नारायण त्रिपाठी का इस्‍तीफा से इनकार

दरअसल, ये खबरें तब सामने आईं जब गुरुवार रात को तीन भाजपा एमएलए शरद कौल, संजय पाठक और नारायण त्रिपाठी ने सीएम कमलनाथ से मुलाकात की थी. इस्‍तीफे के संबंध में जब बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी से पूछा गया कि क्‍या उन्‍होंने इस्‍तीफा दिया है तो इससे इनकार कर दिया.

मुझे अगवा करने की कोशिश की गई: संजय पाठक

बीजेपी के पूर्व मंत्री व विधायक संजय पाठक ने कांग्रेस में जाने की रिपोर्ट्स के बाद कहा, मैं बीजेपी का हिस्‍सा था, मैं बीजेपी का हिस्‍सा हूं और हमेशा बीजेपी में रहूंगा. संजय पाठक ने कहा, मैं सीएम कमलनाथ से नहीं मिला हूं. कल रात, मुझे अगवा करने की कोशिश की गई. मुझे बस यही उम्मीद है कि इस राजनीतिक खेल में मेरा अपहरण और हत्या नहीं हुई है. मुझ पर बहुत दबाव डाला जा रहा है. मैं हमेशा बीजेपी में ही रहूंगा.

Madhya Pradesh BJP MLA Sanjay Pathak: I’ve not met CM Kamal Nath. Last night, an attempt was made to abduct me. I just hope that in this political game, I am not abducted & killed. A lot of pressure is being put on me. I will always remain in BJP. https://t.co/zTFaFi8UFe

— ANI (@ANI) March 6, 2020