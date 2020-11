Madhya Pradesh News: उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बाद अब मध्यप्रदेश की BJP सरकार भी लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ नया कानून लाने जा रही है. सरकार आगामी विधानसभा सत्र में धर्मांतरण और लव जिहाद के बढ़ते मामलों को रोकने के मकसद से मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्र्य कानून 2020 लाने की तैयारी में है. इस नए अधिनियम में जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराने पर पांच साल तक की सजा का प्रावधान हेागा. Also Read - सड़क पर ठिठुर रहा था व्यक्ति, पुलिसवालों ने देखा तो निकला 15 साल पुराना साथी, कई सालों से मांग रहा था भीख

There will be provision to declare marriages taking place forcefully, out of fraud or by tempting someone, for religious conversion, null and void. Those assisting in committing this crime will also be considered a party to the crime: Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra https://t.co/zubI4ePO6k

— ANI (@ANI) November 17, 2020