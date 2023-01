IAF Fighter Jet Crash In MP: मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के दो लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, तीन में से एक पायलट की मौत, LIVE Update

IAF Fighter Jet Crash In MP: मध्य प्रदेश के मुरैना में शनिवार को भारतीय वायुसेना के दो लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए. प्रशासन ने कहा कि हादसे में घायल हुए दोनों विमान के पायलटों को सुरक्षित निकाल लिया गया है. घटनास्थल पर Su-30 और मिराज 2000 दोनों विमानों का मलबा बिखरा पड़ा है. अबतक मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के मुरैना में वायुसेना के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने का मलबा ही 100 किमी दूर भरतपुर में मिला है.

रक्षा सूत्र ने कहा है कि मध्य प्रदेश के मुरैना के पास सुखोई-30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त, दो विमानों के बीच हवा में संभावित टक्कर तब हुई जब वे बहुत तेज गति से नकली लड़ाकू मिशन उड़ा रहे थे. अधिक जानकारी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में सामने आएगी.

नुरैना के एसपी ने बड़ा अपडेट दिया है, उन्होंने बताया कि “दो जेट – मिराज और सुखोई- ने सुबह ग्वालियर से उड़ान भरी थी … भारतीय वायुसेना के अनुसार, एक विमान में 2 पायलट थे, जबकि दूसरे में एक पायलट था. तीनों में से 2 को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि तीसरे पायलट के शरीर के अंग मिले हैं. वहीं दोनों दुर्घटनाग्रस्त जेट के कुछ हिस्से भरतपुर (राजस्थान) में मिले हैं, विवरण एकत्र किया जा रहा है.”

रक्षा सूत्रों ने कहा, “एक सुखोई -30 और मिराज 2000 विमान मध्य प्रदेश के मुरैना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं. खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है.” भारतीय वायु सेना ने इसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है कि क्या दोनों विमानों के बीच हवा में टक्कर हुई थी या नहीं. रक्षा सूत्रों ने कहा, “दो विमानों ने मप्र के ग्वालियर हवाई ठिकाने से उड़ान भरी थी, जहां अभ्यास चल रहा था.”