Lockdown In Madhya pradesh: देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से तेजी दर्ज की जा रही है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में भी कोरोना का नया स्ट्रेन खूब तहलका मचा रहा है. ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा बैतूल, छिंदवाडा, रतलाम और खरगोन में रविवार को लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया था. लेकिन अब इन 4 जिलों के अलावा भोपाल, इंदौरा और जबलपुर में भी हर रविवार के दिन लॉकडाउन किए जाने का फैसला किया गया है. Also Read - COVID-19: देश में लगातार 15 दिन से नए रिकॉर्ड बना रहा कोरोना, आज 53,476 नए केस आए, 251 लोगों की हुई मौत

पहले लॉकडाउन केवल 4 जिलों में किए जाने थे लेकिन अब 7 जिलों में व शहरों में इस लॉकडाउन को लागू किया जाएगा. यह लॉकडाउन शनिवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा. अगर भोपाल और इंदौर की बात करें तो लॉकडाउन व महामारी के कारण इन शहरों में गुरुवार के बाद से ही पाबंदियां तगड़ी कर दी जाएंगी. यहां रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब इत्यादि जगहों को बंद रखने का फैसला किया गया है. Also Read - One Year of Lockdown in India: कोराना काल का एक साल : उद्योग-धंधे रहे बेहाल, MSME का हो गया बुरा हाल

बता दें कि महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाडा. खरगोन, रतलाम में स्कूल व कॉलेजों को पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया गया है. नियमों के मुताबिक जिन भी जिलों में हफ्ते के कोरोना का औसत 20 पाया जाएगा, वहां इस तरह की पाबंदी को लागू कर दिया जाएगा. बता दें कि बुधवार के दिन राज्य में कोरोना संक्रमण के 1712 नए मामले सामने आए हैं. इसी कड़ी में संक्रमितों की कुल संख्या 2,80,289 पहुंच चुकी है. Also Read - Covid 19 Vaccine Export: भारत में बढ़ेगी टीकाकरण की रफ्तार, कोरोना वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर लगी रोक