महाराष्ट्र में कोरोना महामारी एक बार फिर से पैर पसारने लगा है. महाराष्ट्र में नए मामले पिछले 24 घंटे में 16,620 आ चुके हैं. इस साल एक दिन में कोरोना के नए मामलों में यह संख्या सबसे अधिक है. ऐसे में राज्य में कुल 23 लाख 14 हजार से अधिक लोग अबतक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं. साथ ही 24 घंटे में 50 लोगों की मौत हो चुकी है. इससे राज्य में प्रशासन द्वारा सख्ती अपनाया जा रहा है.

कई शहरों में लॉकडाउन तो कई शहरों में नाईट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है. ऐसे में महाराट्र के अलावा मध्य प्रदेश में भी कोरोना के नए मामलों की संख्या में तेजी देखने को मिल रही है. मध्य प्रदेश मे 24 घंटे में 743 नए मामले सामने आए हैं, वहीं 24 घंटे में 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है जिसके बाद मध्य प्रदेश में भी सख्ती लागू किया जा सकता है.

मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे नए मामलों पर प्रशासन अलर्ट मोड में हैं. प्रशासन सख्ती बढ़ाने पर विचार कर रही है. ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मैंने टीम को नाईट कर्फ्यू (Night Curfew In Madhya Pradesh) और अन्य संबंधित चीजों पर चर्चा करने का निर्देश दिया है. मंगलवार को संबंधित विभाग की बैठक होगी और जरूरत पड़ी तो कुछ कदम भी उठाए जाएंगे.

देश में फिलहाल सबसे ज्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं. ऐसे में महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन (Lockdown in Maharashtra) लगा दिया है. नागपुर में आज से 21 मार्च तक लॉकडाउन (Nagpur Lockdown) घोषित किया गया है.