Lockdown in MP, Madhya Pradesh, lockdown, covid-19, coronavirus, News: मध्‍य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों की स्थिति के बीच कल यानि शुक्रवार 9 अप्रैल को शाम 6 बजे से सोमवार यानी 12 अप्रैल को सुबह 6 बजे तक राज्‍य के सभी शहरी इलाकों में लॉकडाउन lockdown लागू किया जाएगा. Also Read - लॉकडाउन की दहशत! बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर निकल रहे प्रवासी मजदूर

मुख्‍यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज गुरुवार को कहा है, मेरी मंशा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही है. आज शाम को 6 बजे प्राधानमंत्री से चर्चा होगी उसके बाद मैं सभी जिलों के जिला प्रशासन से रात में ही चर्चा करूंगा. Also Read - एयरलाइन कंपनियों को सरकार ने लगाई फटकार, कहा- लॉकडाउन के समय कैंसल टिकटों के रिफंड करें वापस

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पूरे मध्य प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में शुक्रवार को शाम 6 बजे से शनिवार, रविवार और सोमवार के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा. हम बड़े शहरों में कंटेनमेंट क्षेत्र भी बना रहे हैं, उसे भी बंद किया जाएगा. मेरी मंशा कभी भी लॉकडाउन की नहीं रही है. Also Read - Doon School प्रतिबंधित जोन घोषित, COVID19 के केस आने के बाद एंट्री-एग्‍जिट पर प्रत‍िबंध

In the wake of #COVID19 situation, there’ll be lockdown from 6 pm on Friday to 6 am on Monday in all urban areas of MP. For cities where cases have increased, appropriate action will be taken after meeting of crisis mgmt group. We’re making containment areas in big cities: MP CM pic.twitter.com/r7nArPxXCz

