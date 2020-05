भोपालः लॉकडाउन(Lockdown) के कारण महाराष्ट्र(Maharashtra) में फंसे मध्य प्रदेश के 300 से अधिक मजदूरों को लेकर एक विशेष ट्रेन शनिवार सुबह नासिक से यहां पहुंची है. जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि नासिक से बृहस्पतिवार रात को चली यह विशेष ट्रेन शनिवार सुबह भोपाल के बाहरी क्षेत्र में स्थित मिसरोद रेलवे स्टेशन पर पहुंची है. नासिक से यहां लाए गए इन यात्रियों की जांच शुरू कर दी गई है. इसके बाद इन्हें अलग-अलग बसों में इनके शहरों व कस्बों में भेजा जायेगा. Also Read - कोरोना से जंग में वीरू की पत्‍नी का खास संदेश- खुद की कंपनी को इंज्‍वाय करें और ....

लॉकडाउन लागू होने के बाद यह पहली विशेष ट्रेन है जो मध्य प्रदेश के लोगों को लेकर यहां पहुंची है. अधिकारी ने बताया कि इस विशेष ट्रेन से कुल 315 श्रमिकों को महाराष्ट्र से लाया गया है. ये मध्य प्रदेश के देवास, इन्दौर, झाबुआ, पन्ना सहित विभिन्न जिलों के रहने वाले हैं. इन श्रमिकों को अब 15 बसों के द्वारा भोपाल से इनके जिलों में भेजा जायेगा. Also Read - कोटा में फंसे 480 छात्र-छात्राएं पहुंचे दिल्ली, सभी का किया जा रहा है मेडिकल टेस्ट

शुक्रवार रात भोपाल रेल मंडल (पश्चिम मध्य रेलवे) के डिवीजनल रेलवे मैनेजर उदय बोरवणकर ने ‘भाषा’ को बताया था कि यह नॉन-स्टॉप विशेष ट्रेन नासिक रेलवे स्टेशन से शुक्रवार रात करीब नौ बजे रवाना होगी और शनिवार सुबह करीब साढ़े छह बजे यह भोपाल रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन के कारण विभिन्न प्रदेशों में फंसे प्रदेश के एक लाख से अधिक मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से मध्य प्रदेश वापस लाया जाएगा. Also Read - COVID-19: रवींद्र जडेजा का खास संदेश- डर सबको लगता है, केवल कुछ उसपर काबू कर लेते हैं

Madhya Pradesh: A’Shramik Special train’ carrying migrant labourers arrived at Misrod railway station (near Bhopal) from Nashik, Maharashtra today. All passengers will be screened by health officials before departure to their respective districts in the state. #COVID19Lockdown pic.twitter.com/xJcY8RtqhO

— ANI (@ANI) May 2, 2020