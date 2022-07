Kali, Leena Manimekalai, MP, Madhya Pradesh,Bhopal, MP Police, Canada, Toronto: डाक्यूमेंट्री ”काली” को लेकर चल रहे विवादों में आई फिल्मकार लीना मणिमेकलाई के खिलाफ भोपाल पुलिस ने आज गुरुवार को लुकआउट सर्कुलर का आदेश दिया. भोपाल पुलिस ने यह कदम मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर उठाया है. केंद्र सरकार को लुक आउट नोटिस आवेदन भेजा गया था.Also Read - लीना मणिमेकलई के नए पोस्ट ने फिर मचाया हंगामा, अब 'शिव-पार्वती' को सिगरेट पीते दिखाया- तस्वीरें वायरल

अपनी डाक्यूमेंट्री ”काली” को लेकर चल रहे विवाद के बीच फिल्मकार लीना मणिमेकलाई ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं. काली के पोस्टर में देवी को धूम्रपान करते और एलजीबीटीक्यू का झंडा पकड़े हुए दिखाए जाने के बाद फिल्मकार के खिलाफ कई जगहों पर मामला दर्ज किया गया है. Also Read - Viral Video: इंदौर में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट, चले लात-घूसे और कुर्सी, 7 लोग घायल

Bhopal Police ordered a lookout circular against Leena Manimekalai, director of the film ‘Kali’ on the instructions of the Home Minister. Look out notice application was sent to the central government.

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) July 7, 2022